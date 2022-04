¿Por qué el padre de Debanhi Escobar acusa a un taxista y se queja de la Fiscalía?

Debanhi Escobar desapareció el 8 de abril de 2022, después de 13 días el cuerpo de la joven fue encontrado en las instalaciones del Motel Nueva Castilla, en una cisterna que se encontraba en la parte trasera del lugar. Su padre no puede creer que el cuerpo de su hija estuvo ahí ya que las autoridades buscaron tantas veces en el motel Nueva Castilla.

Escobar se pregunta si las autoridades “sembraron” el cadáver. “Cuatro veces habían cateado (registrado la zona), ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta: ¿lo sembraron? ¿cómo llegó?”, dijo Escobar en una improvisada rueda de prensa con medios locales.

#ÚLTIMAHORA | Mario Escobar, padre de Debanhi, asegura que existe evidencia gráfica que demuestra el acoso que su hija sufrió por parte del taxista que la trasladaba



Ante eso, el padre negó la hipótesis que Debanhi haya subido la valla de un motel en el municipio General Escobedo, en cuyo interior se encuentra la cisterna de agua donde, según la Fiscalía de Nuevo León, fue localizado el cuerpo.

Debanhi barda púas y cisterna La zona de la cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, está delimitada por una barda y púas. (Foto: Especial/Aracely Chantaka)

En días recientes las autoridades recabaron imágenes de las cámaras de los hoteles y empresas ubicadas en la zona. “Hay un documento donde el taxista extiende la mano a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso, pero el fiscal dice que no hay delito que perseguir.

“(…) Acuso a Juan David Cuéllar (el taxista) de detonar todo esto”, sentenció el padre.

Además, indica que hace solo dos días su familia tuvo acceso a ese video. “Si hubiese tenido esa información no estaríamos aquí, yo estaría con mi hija, y mi esposa también”, dijo.

Escobar ya no confía en la Fiscalía y menos en el fiscal especializado en Personas Desaparecidas del estado, Rodolfo Salinas, debido a que indica existió negligencia en el caso ya que pretender esconder la verdad.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer (…) estoy molesto y me equivoqué porque creí en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía”, sentenció Escobar.

El hombre pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que acuda al lugar. Detalló que se reuniría con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que seguirá adelante hasta que “caiga quien tenga que caer”.

“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales”, concluyó el padre de Debanhi, a la vez que recordó que en la búsqueda de su hija se encontraron otros cinco cuerpos de mujeres.

Versión de Fiscalía no coincide

La versión oficial por parte de las autoridades es que la joven quería utilizar el camino trasero, colindante con el Motel, para volver a la Quinta en la que estaba la fiesta. Detalló que en los videos no se ha podido observar cómo fue el momento de la supuesta caída en el registro de agua.