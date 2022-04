Estas fueron las terribles palabras que el sicario le dijo a la madre de la bebé antes de asesinarla en Ibarra

La madre de la bebé que falleció a manos de sicarios que habrían sido contratados por el padre de la menor, contó cómo ocurrió el momento de pánico en el que se encontró con los sicarios. En una entrevista

Su nombre es Katherine Cuasquer, y su bebé de siete meses se llamaba Zoe. La madre contó que el momento en el que se encontró con los sicarios fue porque el policía activo, padre de la víctima, le había pedido la ubicación para ir a verlas y que de ese modo ella salió, según relató en una entrevista con Diario El Norte.

La mujer escuchó un disparo que llegó a su bebé, en ese momento el sicario se bajó de una moto y la golpeó en la cabeza con una pistola. “Me caí al suelo con mi hija. La dejé en el suelo y la vi sangrando. Cuando me quise levantar me dijo: ‘Esto te mandó el papá de tu hija’. Y me dio cinco patadas. Escuché un segundo tiro”, contó en la entrevista Katherine Cuasquer.

Lamentablemente, el disparo era para su pequeña Zoe.

Procesados

Los implicados en el hecho fueron detenidos y se están realizando las audiencias.

El Magistrado dispuso medidas de protección a favor de la madre de la niña –quien sobrevivió al atentado–, como: la prohibición de que los procesados se acerquen a ella o los testigos, prohibición de efectuar actos de persecución o intimidación contra ella, emitir una boleta de auxilio a favor de la víctima y su tratamiento psicológico.

Otro elemento relevante expuesto por Fiscalía fue la versión del taxista que trasladó a Luis Andrés L. desde el lugar de los hechos hasta el sitio donde fue aprehendido, así como las versiones de los procesados, quienes reconocieron su participación en el acto ilícito tras haber sido contratados por el uniformado.

La instrucción fiscal durará treinta días.