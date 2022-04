El presidente de CNJ explica la tardanza de pedido de extradición a Rafael Correa

Rafael Correa (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images) (Tomas Cuesta/Getty Images)

Mediante una rueda de prensa virtual, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela Rodas, dio a conocer lo que sucederá con el pedido de extradición al presidente Rafael Correa luego de que Bélgica le concediera asilo político.

Este 22 de abril se firmó el pedido de extradición del mandatario, pero este viernes mismo Bélgica le concedió el asilo a Correa. Ante eso, la CNJ indicó que no ha tenido conocimiento formal sobre esta acción, dijo Saquicela.

“No teníamos conocimiento del asilo político. (...) Presumo que se ha dado porque está en los medios de comunicación social, y es lo que se ha manifestado”, indicó.

#Ecuador | Pedido de extradición del presidente de la @CorteNacional de Justicia, Iván Saquicela, no prosperaría contra el expresidente @MashiRafael, ya que -al parecer- Bélgica le otrogó asilo político, porque habría reconocido que juicios en su contra son "persecución política" pic.twitter.com/aRK2nfb096 — Antisana Media Online (@AntisanaNews) April 22, 2022

Sin embargo, también dio a conocer por qué la tardanza de tramitar esta diligencia que en septiembre de 2020 se ratificó los delitos atribuidos a Correa. Saquicela señaló que se debió a un tratado internacional del siglo pasado entre Ecuador y Bélgica que impedía la extradición.

“En este caso, era necesario que exista otros elementos en los tratados internacionales”, señaló. Luego de que Ecuador se adhirió a la Convención Internacional en la Lucha Contra la Corrupción, era más seguro hacer este pedido de extradición sin que sea negado, aseguró.“ Asumamos que yo pedía en un momento en el que no tenía los fundamentos jurídicos. Quizás se iba a cuestionar de que yo no he trabajado correcto y por eso, quizás, han negado la extradición. Tengo que cumplir con fundamentos”, reiteró.

Para finalizar, el magistrado dijo que su deber es cumplir con el pedido y tramitación de la extradición , pero que en la ejecución también depende de otras instituciones. “Será, una vez más, la Cancillería, la diplomacia del Ecuador, la que sabrá expresar cuál es su posición frente a la comunidad internacional. Indicar que existe una sentencia en firme donde no hay persecución política”, recalcó.