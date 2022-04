Capturan en Italia a sacerdote colombiano denunciado por pedofilia

El sacerdote colombiano Carlos Alberto Pérez Arco, de 40 años y quien forma parte del Instituto Misionero San Juan Eude, fue detenido por carabineros el pasado viernes santo en Carpineto Romano, ubicada en la provincia de Roma, Italia, por denuncias de pedofilia.

Monseñor Humberto Lugo Argüelles, fundador del Instituto, alertó el 31 de agosto del 2018 al superior general de la comunidad, padre Jesús Amaya, sobre los comportamientos del religioso contra menores de edad, pues había escuchado “comentarios” de que el señalado, “habría cometido este delito contra niños”.

“Ya me dirigí, como lo puede notar en la carta, a los obispos de Colombia a quienes les corresponde, por ser de derecho diocesano, actuar en causa. El 29 de este mes hemos cumplido dos meses exactos de mi entrega de esta carta en la Curia de Bogotá y el envío de sendas copias a los obispos que les corresponde tal asunto. Hasta hoy no he tenido respuesta, pero en tratándose de asunto tan delicado, esperaré un poco más por respeto a los señores obispos, para dirigirme directamente a la Santa Sede”, dijo en un escrito hace cuatro años.

En otro apartado de la misiva revelada por Blu Radio, monseñor Lugo le reclama al padre Jesús Amaya, “que en esos asuntos el papa pide cero tolerancia y recuerda que puso al tanto a los obispos de Colombia de las supuestas irregularidades que había en el instituto”.

Según el medio local de ese país, Il Messaggero, el sacerdote Carlos Pérez recibió dos denuncias de abuso sexual, instauradas en diciembre de 2021 por parte de los padres de algunos menores habitantes de la ciudad de Carpineto Romano, quienes narraron como este se acercó a los menores fuera de la parroquia y les hizo insinuaciones “de carácter sexual”.

Pérez se encuentra recluido en una cárcel, a la espera de explicar su versión de los hechos en los tribunales. Y hasta el momento, la Conferencia Episcopal de Colombia no se ha pronunciado sobre las denuncias.