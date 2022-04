Instituto Tecnológico del Azuay levanta su voz y pide soluciones

Con pancartas y varias consignas, salieron al centro de Cuenca, alumnos, docentes y representantes principales de la comunidad académica del Instituto Tecnológico del Azuay, para exigir a las autoridades la Autonomía Institucional, para mejorar la formación técnica y tecnológica en la provincia.

Marcelo Aguilera, rector del Tecnológico del Azuay, manifestó que el espacio no cuenta con guardias, desde hace tres años no se paga mantenimientos, el internet no es suficientes, no cuentan con bibliotecas ni libros comprados por la Senescyt.

#Azuay se merece más oportunidades de acceso a la Educación Superior, se merece una educación de calidad. @EduSuperiorEc, Azuay se merece un Instituto Universitario. pic.twitter.com/0aRIWxf8IR — Tecnológico Azuay (@TecAzuay) April 20, 2022

Pedido

A decir de los presentes la marcha pacífica se ha realizado para exigir una respuesta por pate de la Senescyt, respecto a la solicitud de conversión a Instituto Universitario, solicitado hace varios meses atrás.

Además, se indica que la falta de recursos por parte de la Senescyt para la implementación de talleres y laboratorios, es otro de los problemas que presentan, y que también se han dado a conocer reiteradamente.

Otro de los pedidos, es intervenir para la dotación de un nuevo campus para el Instituto, cuya primera piedra se colocó en marzo de 2017 y que, hasta el momento, Senescyt no ha construido.

La comunidad académica del Tecnológico del Azuay realiza una marcha multitudinaria con la firme exigencia de una #AutonomíaInstitucional que nos permita mejorar la formación técnica y tecnológica en la provincia.senesc pic.twitter.com/gOetirx2b3 — Tecnológico Azuay (@TecAzuay) April 20, 2022

Así también, se indica que la Senescyt, rectora los Instituto Públicos del país, ha imposibilitado legalmente la autogestión de recursos propios que puedan destinarse a investigación, vinculación y la academia.

Aguilera, puntualizó que no reciben insumos de parte de la Senescyt, y sino tiene recursos, “pedimos nos den la autonomía, que nos dejen ser auto-sustentables”, puntualizó.

Desde @AsambleaEcuador solicitamos la comparecencia de las autoridades nacionales a la @EducacionAN, para que brinden la información y explicaciones correspondientes a la construcción del @TecAzuay. pic.twitter.com/nzHztvkmP9 — Jota Lloret Valdivieso (@jotalloretv) April 20, 2022

