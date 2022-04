‘Como Dios me la regrese’, asegura el padre de Debanhi que la quiere de vuelta

Tras diez días de la desaparición de Debanhi Escobar, su familia continúa buscándola con la esperanza de que puedan llevarla casa. Las palabras de su padre, Mario Escobar, dejan ver la desesperación que viven sus seres queridos por la ausencia de su hija e incitan a las autoridades a continuar con la búsqueda.

Padre de Debanhi mantiene la esperanza de encontrar a su hija

El padre de la joven de 18 años de edad declaró que lo único que quiere es encontrar a su hija y llevarla a casa, sin importar las condiciones en que se encuentre, ya que confía que él podrá cuidarla una vez que estén juntos.

“Lo que queremos es encontrarla, como Dios me la regrese, pero que me la regrese. Yo voy a estar para cuidarla toda la vida. A mí eso no me importa, no me interesa sacrificar mi vida por ella, pues es mi hija y es la única que tengo”

De acuerdo con El Universal, Mario Escobar destacó su agradecimiento a la fiscalía por los avances que han tenido en su caso. Dijo que por el momento hay muchas líneas de investigación y no se ha descartado nada.

Hasta ahora, los binomios caninos continúan olfateando todo lo que se encuentra a su paso para intentar ubicar el olor de la prenda de Debanhi.

Al mismo tiempo, sus padres asistieron al cateo del personal de la empresa de transporte de carga ‘Alcosa’, lugar al que entró Debanhi antes de desaparecer.

Debanhi asistió a una fiesta con dos amigas en una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla. Después de pasar un tiempo en la fiesta, las dos jóvenes con las que se encontraba regresaron a sus respectivos hogares, Debanhi se quedó por más tiempo.

Al irse, sus amigas pidieron un taxi con un contacto de confianza para Debanhi. El conductor que la recogió fue la última persona que tuvo contacto con ella.

El conductor declaró que la dejó sobre la carretera a Laredo a la altura de la Colonia Nueva Castilla al rededor de las 5:00 horas y le tomó una foto que envió a las amigas de la joven, que es la última imagen que se tiene de ella.

Después de esto nadie pudo contactarla y su familia asegura que la joven fue abandonada sola en la carretera.

Hasta ahora se sabe que tras haber sido dejada a un costado de la carretera, Debanhi caminó aproximadamente 20 metros hasta la empresa de transporte de carga Transportes Internacionales Alcosa.

En las inmediaciones de dicha empresa hay alrededor de 15 cámaras de videovigilancia. En una de ellas se ve cuando la joven llega a la empresa y entra en el lugar, sin embargo no se ve el momento en el que salga.

El padre de Debanhi comentó que los dueños de las cámaras tardaron varios días en entregar los videos a las autoridades, por esa razón hasta ahora se dio a conocer esta nueva pista.

Finalmente declaró que no se ha cerrado ninguna línea de investigación y continuarán con las jornadas de búsqueda. Además pidió que no se difunda información falsa.

La Comisión Local de Búsqueda de Personas lanzó el anuncio de 100 mil pesos de recompensa para quien proporcione información del paradero de la joven.

Hasta ahora se sabe que las autoridades detuvieron a un hombre por su posible relación con la desaparición de Debanhi.

Jesús N, es el detenido de 46 años de edad que vive en la Colonia Los Pilares y que fue señalado por varias personas de acosar a mujeres e intentar llevárselas.

El reporte de la policía municipal de Salinas señala que el caso de la detención se turnó a la policía estatal, quien ahora realiza las indagatorias necesarias.