Exsecretaria de Ambiente de Quito denuncia que la amenazaron de muerte por WhatsApp

La exsecretaria de Ambiente de Quito, Marianella Irigoyen, denunció en sus redes sociales que una red de extorsión presuntamente relacionada a la banda de “Los Choneros”. En su cuenta de Twitter publicó capturas de pantalla de chats de WhatsApp y llamadas perdidas del mismo número donde la amenazan de muerte con la intención de conseguir una suma importante de dinero.

La exfuncionaria y abogada publicó los mensajes aterradores que recibió y ante eso solicitó resguardo policial y que se tomen cartas en el asunto. “Tu familia se muere por no prestar atención. Si no colaboras no te va a salvar nadie”, se puede leer en las capturas que comparte Irigoyen.

En el mismo posteo que la letrada realiza en su cuenta de Twitter detalla que los delincuentes la extorsionan asegurando que “dos colegas” de ella “contrataron” sicarios para asesinarla.

DENUNCIA DENUNCIA (Captura de pantalla)

DENUNCIA (Captura de pantalla)

Luego de que la exfuncionaria haga pública esta amenaza recibió mensajes donde otros ciudadanos también han recibido este tipo de estafas. Explicaron que se trataba de una estafa y que simplemente bloqueara el número. De hecho, algunas personas tienen agendado el contacto como “Estafa” o “Choneros Extorsión”.

No haga caso.. es estafa pic.twitter.com/xtFcPlBWvo — Peter Simmonds (@petersimmondsm) April 19, 2022