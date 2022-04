Castigan en la escuela a una niña que usó gas pimienta para defenderse del bullying de sus compañeros

Una estudiante de secundaria de 14 años fue víctima de una brutal golpiza a manos de unos compañeros y decidió defenderse con un spray de gas pimienta.

El hecho ocurrido en California, Estados Unidos, específicamente en la escuela secundaria Antioch ha causado conmoción a nivel internacional pues la niña fue revictimizada al recibir una suspensión por parte de la escuela por hacer uso del gas.

Sus padres se mostraron indignados y defendieron la postura de su hija, pues no era la primera vez que había sufrido de acoso y maltrato.

“Definitivamente lo que le pasó a ella no tiene que haberle pasado, no le tiene que pasar a nadie… Ningún niño debe tener esa experiencia”, dijo.

La joven contó que estaba frente a su clase cuando se le acercaron, comenzaron a halarle el cabello y a pegarle en su cabeza.

Una vez que cae al suelo mientras la patean ella decide sacar el gas pimienta que le habían regalado sus padres como mecanismo de defensa.

Los padres de la estudiante rechazaron las constantes peleas que surgen en la institución y la poca respuesta por parte de los directivos.

Incluso contaron que a pocos días de haber llegado a la escuela su hija fue agredida y no hicieron nada al respecto.

“Hizo exactamente lo que le dijimos… estaba siendo físicamente agredida y no había nadie que la pudiera ayudar, eso era lo que iba a hacer. Para eso se lo compramos para que se defendiera”, dijo Rivas.

Según se pudo conocer por Telemundo el distrito escolar envió un mensaje a los padres mencionando el incidente con el gas pimienta, donde presuntamente habrían quedado afectadas 20 estudiantes, quienes presentaron irritación en los ojos, sin embargo, no mencionaron la pelea.

Por cinco días Tiana no podrá asistir a la escuela, decisión que sus padres califican de injusta y apelarán por ella.

“Pienso que no están haciendo suficiente, no están haciendo nada para enseñarles lo que tienen que hacer. Me siento muy orgullosa de ella porque hizo exactamente lo que le pedimos, que se defendiera”, dijo Rivas.

— María Rivas, madre de Tiana.