“Aún estamos pasando momentos difíciles”: Richard Carapaz se pronunció sobre su madre

El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre su madre. Recientemente se lanzó una campaña porque se requiere donaciones de sangre para ayudar a Ana Luisa Montenegro, quien se encuentra hospitalizada en Quito.

Los padres del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, Ana Montenegro y Antonio Carapaz, posan hoy en su casa en la comunidad La Playa Alta, parroquia Julio Andrade, cerca de Tulcán EFE

El carchense agradeció a todos por el apoyo hacia su madre por la situación y las muestras de cariño que le han dejado. El tuit estuvo acompañado de la etiqueta #MadreSoloHayUna.

“Aún estamos pasando momentos difíciles, el cariño se siente con cada mensaje o donación de sangre. De mi parte y de parte de toda mi familia agradecemos por sus oraciones y buenos deseos” — Richard Carapaz en Twitter.

Gracias a todos por su apoyo durante esta situación. Aún estamos pasando momentos difíciles, el cariño se siente con cada mensaje o donación de sangre.



De mi parte y de parte de toda mi familia agradecemos por sus oraciones y buenos deseos.#MadreSoloHayUna https://t.co/TDNUKUBiZw — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) April 13, 2022

De momento, no se han dado a conocer detalles del estado de salud de ‘Doña Anita’, como le dicen.Sin embargo, desde el 12 de abril circula un mensaje publicado por un periodista en el que se solicita de manera urgente, donantes de sangre tipo O+ en el banco de sangre del Hospital Metropolitano.

Tras los hitos históricos de Carapaz, que ganó el Giro de Italia en 2019 y resultó campeón olímpico del ciclismo de ruta en Tokio 2020, la señora Montenegro se hizo muy conocida. De hecho, ha aparecido en varios comerciales y hasta es imagen de distintas marcas.

Algunos aficionados han llegado hasta la casa de ‘Doña Anita’ en el sector de El Carmelo, en Carchi, ella siempre aparece sonriente en fotografías y videos que publican los aficionados.

El día de las madres, en 2021, ‘Richie’ dedicó un emotivo mensaje a su mamá. El texto estuvo acompañado de un emotivo video: “Yo me siento el hijo más afortunado del mundo. Feliz Día de la Madre para la persona que me llevó al mundo y me permitió soñar siempre con una sonrisa. Nada será suficiente para agradecerle todo lo que hace por mí”.

En el video ‘Doña Anita’ describe a Carapaz en su época de niño y que se siente muy orgullosa de lo lejos que ha llegado; al punto de ser el orgullo de todo un país.

Justamente, cuando Carapaz ganó el Giro de Italia él le dedicó la victoria a su madre. “Gracias por creer en mi, por enseñarme a soñar en grande. He escuchado varías veces que la carrera más fuerte es la de la vida, y por eso agradezco a mi madre”.

Esperamos la pronta recuperación de ‘Doña Anita’...