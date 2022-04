Geovanny López, sentenciado por el caso de Sharon, se declaró en huelga de hambre hasta que se revise su sentencia

Geovanny López, sentenciado por el caso de Edith Bermeo; conocida como Sharon (fallecida en enero de 2015), se ha declarado en huelga de hambre indefinida con el objetivo que la justicia ecuatoriana revise su sentencia de 26 años de prisión por femicidio. Lo comunicó en una carta dirigida al presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.

En su cuenta de Facebook oficial, López dice que mantendrá la huelga de manera indefinida, como protesta ante la falta de atención a la acción extraordinaria de protección que solicitó en el 2017 y que no se ha resuelto. También llamó a la Fiscalía a investigar por tráfico de influencias a los exministros José Serrano y Gustavo Jalkh.

“Les anuncio que he iniciado una huelga de hambre indefinida, usaré está medida de protesta para que el ecuatoriano y de los organismos de justicia me den respuesta inmediata ante mi injusticia”, se lee en su cuenta de la red social.

Añade que seguirá luchando por justicia en “contra la autocracia de un gobierno correísta que me encarceló sin pena ni dolor alguno, mientras llegue ese día lucharé para no ser una presa sin escapatoria de la injusticia. Hoy sé que no es la primera vez que la realidad le ganará a un sueño de justicia ya libertad”, se lee.

“En estos 7 años y 4 meses he perdido mi juventud, pero lo que más me duele es que jueces sin escrúpulos jugaron con mi inocencia al precio humano, sin importarles que mi único hijo jamás volvió a ver a su padre”, escribió.

Sharon falleció el 4 de enero de 2015, en el recinto San Pablo, provincia de Santa Elena, tras ser atropellada por un vehículo en la carretera. El juez de Santa Elena, Óscar Guillén, sentenció a Geovanny López a dos años de privación de libertad por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, los jueces del Tribunal Penal de Santa Elena declararon unánimemente la nulidad de esto y la modificaron el tipo penal a femicidio, porque los anteriores magistrados no notificaron por escrito esa condena. Por tanto, fue sentenciado a 26 años de prisión. En 2021, Geovanny López fue trasladado desde Guayaquil a Riobamba.

Samantha Grey, hija mayor de Sharon, no se ha pronunciado sobre la huelga de hambre de la expareja de su madre. La joven siempre señaló a López de maltrato hacia Sharon.