Ahora el esquema completo de vacunación es de tres dosis, indica Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud indicó que ahora se considera como esquema completo de vacunación contra la covid-19: tres dosis, es decir, dos dosis y una de refuerzo para la población en general. Para el personal de Salud, es de dos dosis y dos de refuerzo. Así lo ratificó la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien indicó que es obligatorio para los ciudadanos el tener el esquema completo de vacunación con tres dosis.

“No se va a exigir el carnet de vacunación con terceras dosis”, aclara la Ministra de Salud, Ximena Garzón, pero explica que sí es obligatorio presentar el certificado con las dos dosis de las vacunas contra la Covid-19 mientras el resto de personas completan su esquema de vacunación con tres dosis.

#ACLARACIÓN | Le recordamos a la ciudadanía que la presentación del certificado de vacunación con tres dosis 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗟𝗜𝗚𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢



El refuerzo de la vacuna nos ayuda a controlar, aún más, la pandemia y continuar con la reactivación productiva. #VacunadosEstamosSeguros pic.twitter.com/L8pwzkNeL7 — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) April 12, 2022

En Ecuador solo circula la variante ómicron

Por otro lado, Garzón reveló que por tercera semana consecutiva, Ecuador se mantiene con el 5% de positividad viral de coronavirus y que actualmente, ya no existe la presencia de otra variante en el país que no sea la ómicron. Sin embargo, no hay que bajar la guardia debido a que esta variante es altamente contagiosa por lo que si la población no refuerza su esquema de vacunación, pueden haber contagios. “Sobre todo para las personas vulnerables más de 55 años y que sufran de inmunodepresión”.

La inmunidad de las vacunas son de 5 y 6 meses

Garzón dijo que no habrá rebrotes de covid-19 en mayo o junio de este año, siempre y cuando las personas se vacunen con las terceras dosis debido a que la inmunidad baja a los cinco y seis meses. “Las personas que se vacunaron en diciembre o los que generaron inmunidad en diciembre o enero, deberán recibir su tercera inoculación en mayo debido a que su inmunidad bajará y pueden ser vulnerables a nuevos contagios”, aclaró.

En el Ecuador hay cinco millones de personas que han recibido su primera dosis de refuerzo por lo que instó a los ecuatorianos que ya tienen cinco meses de vacunación, acudan a los centros a recibir sus terceras dosis. “En el país tenemos lotes de vacunas AstraZeneca y Pfizer”.

Efectos secundarios más comunes de las vacunas contra la covid-19: