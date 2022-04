Lasso: “Jamás pactaré con la corrupción”

El presidente de la República, Guillermo Lasso, habló sobre la liberación del exvicepresidente, Jorge Glas y mencionó que cree en la independencia de poderes del Estado. Las declaraciones las hizo en entrevista desde el palacio de Gobierno.

No tengo ninguna afinidad con el señor Jorge Glas. Él me difamó e hizo daño a mi familia durante 15 años. Pero yo no vine hasta aquí cargado de resentimientos. No creo que uno deba hacer daño usando el poder”, dijo.

Además confirmó que no intervendrá de ninguna forma en la decisión del juez de Manglaralto que liberó a Jorge Glas. En ese contexto, manifestó que nunca pactará con la corrupción.

“Muchas personas me han dicho ‘no Guillermo lo que tu argumentas, sobre la democracia y la independencia está bien, pero no en este caso. Quién determina en qué caso si y en cuál no. Criticábamos a Correa cuando intervenía en la Justicia y ahora criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia”, expresó Lasso.

Glas tenía dos sentencias ejecutoriadas: la primera era de seis años por el delito de asociación ilícita, por la trama de corrupción de Odebrecht. La siguiente era de ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos.

También enfrenta una condena de ocho años por peculado en el caso Singue, pero aún no está en firme.