Guillermo Lasso tacha de zánganos a asambleístas que tratan de lucrar al Gobierno

El presidente Guillermo Lasso dejó claro que no contará con el apoyo de la Asamblea para gobernar en el país. El mandatario indicó que el Legislativo se está enfocando en sus problemas, en sus peleas internas. “Allá ellos, de ahora en adelante gobernaré como si no existiese”.

Con este escenario, Lasso añadió que hasta finales de este mes se prevé enviar la primera carta para dar trámite a la Consulta Popular. En ella se preguntará a los ecuatorianos sobre la Ley de Inversiones.

Guillermo Lasso (Agencia Press South/Getty Images)

Entre los principales conceptos que se tratarán son inversión y empleo; seguridad; reformas al sistema de partidos políticos; y eliminación de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

“Estamos trabajando en esa Consulta Popular, yo espero que antes del 30 de abril podamos enviar el primer trámite la primera carta a la Corte Constitucional”

Según el presidente este conjunto de medidas permitirá reformar la constitución y con ello darle otro rumbo al país.

Guillermo Lasso (Agencia Press South/Getty Images)

“Porque no consultarte al pueblo ecuatoriano esta ley de Inversiones y generación de empleo que fue negada por la Asamblea Nacional para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sea, con honrosas excepciones, unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal y como pretenden lucrar al gobierno a cambio de apoyar leyes”.

¿Qué pasó con Glas?

De igual manera, Lasso este pasado lunes apuntó que no tiene ninguna simpatía por Jorge Glas. Ha cometido actos deshonestos por los cuales ha sido sentenciado, en lo personal ha sido una persona que me difamo por 15 años.

“Con sinceridad yo no he venido a este puesto con odio y resentimientos contra nadie. Yo no pactaría jamás con la corrupción, no hemos pactado con la corrupción. Criticábamos a Correa por intervenir en la justicia, ahora criticamos a Lasso por no interferir”.