Ecuador podría ser campeón de League of Legends este sábado 16 de abril

La bandera de Ecuador estará presente en Argentina el próximo sábado 16 de abril en la final de la Liga de Latinoamérica de League of Legends (LLA). Roberto Guallichico, o más conocido como Straight, es el primer compatriota en disputar una final y estar cerca de acariciar el título de campeón.

El quiteño empezó a corta edad en este videojuego de Riot Games. A sus 12 años ya probó múltiples campeones y le bastó un año para escalar al grupo de los mejores. De a poco fue rompiendo cualesquier impedimento para pertenecer a equipos nacionales y, posteriormente, internacionales.

La primera season (temporada) finalizó en Bronce, la segunda en Diamante y en la tercera, con solo 14 años, ya era Challenger. Ezreal, característico por su función de ADC (tirador), fue el primer campeón en jugarlo.

Para el ecuatoriano este juego representó un escape para problema que atravesaba en su hogar. “Me enviaba a un mundo donde no estaba preocupado, donde me sentía bien conmigo mismo, era muy bueno, le ganaba a la gente y me servía para olvidar los problemas de la casa”.

En sus conversaciones con Metro Ecuador ha resaltado que LOL va más allá de un simple juego. El ejercicio mental, la disciplina y obstáculos forman parte de esa construcción diaria para disputar trofeos con los mejores.

A pesar que su fuerte fue la línea de top, actualmente se desempeña como soporte y es catalogado como uno de los mejores en su puesto. Alistar, Nautilus y Renata Glasc destacan como sus champs favoritos.

Paso a la final

El pasado 27 de marzo el debutante Team Aze venció a Estral Esports para convertirse en el primer finalista.

Estral remontó con base en sus peleas por equipo en el juego medio y se impuso en la primera partida de la semifinal a Team Aze para adelantarse 1-0 en la serie.

El surcoreano Ju ‘Bvoy’ Yeong-hoon fue el más destacado por las Águilas con siete asesinatos y seis asistencias, varias de ellas claves para sacar ventaja al mal posicionamiento de Aze, que no aprovechó el tiempo en el que fue el mandón de la partida.

En el segundo juego, Park ‘5kid’ Jeong-hyeon, con 10 bajas, encabezó el ataque de Team Aze en el primer tercio del enfrentamiento para en solo 29 derrotar a Estral y empatar la semifinal 1-1 .

El ‘as’ se hizo de los cuatro dragones de la partida y del único barón, que le permitió limpiar de torretas los carriles inferiores y central, por donde entró a la base para finiquitar el juego.

Aze evitó una reacción de Estral en el segundo tercio del duelo e impulsado por el poder del carrilero central chileno Tomás ‘Aloned’ Díaz, quien despachó 11 asistencias, se adelantó 2-1 en la serie.

El barón conseguido por el ‘as’ al minuto 30 fue la sentencia de Estral, que tuvo una mala coordinación al pelear la máxima bonificación de League of Legends y dejó libre su base.

Aze ganó la semifinal 3-1 al darle la vuelta a una cuarta partida en la que fue abajo a la mayor parte del tiempo y una defensa de su nexo al minuto 52 le dio la oportunidad de meter en su base a Estral.

Precisamente la final se dará entre estos viejos rivales. Estral venció el pasado domingo a Rainbow 7. El equipo llamado de los faraones superó a la escuadra del arcoíris por tres partidos a dos.

El equipo mexicano llegó a esta instancia, con la ayuda de Straight, venciendo a importantes equipos como Infinity, Estral, Isurus, GET,Rainbow 7, AK.

Roberto ha destacado que su gran objetivo es llegar al MSI y disputar una partida contra el mejor equipo y jugador del mundo: T1 (Faker). Este torneo arrancará en mayo y reúne a los representantes de todos los continentes.