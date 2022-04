Municipio de Guayaquil asumirá el costo de cirugía de reconstrucción de mamas de mujeres con cáncer

Durante una visita al hospital del día Samuel Ratinoff este lunes 11 de abril, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció la reactivación de convenios de cirugías, que beneficiarán a personas con malformaciones y que son gratuitas, entre ellas, la cirugía de reconstrucción de mamas para mujeres con cáncer.

“El Municipio de Guayaquil no recibe ni un solo dólar para destinarlo a salud por parte del Gobierno porque no es nuestra competencia, pero siempre he dicho que Guayaquil se levanta sola, como lo hicimos durante la pandemia”, explicó.

Procedimientos. A la fecha se han realizado 16 cirugías reconstructivas gratuitas.

Es así que durante abril se reactivan los siguientes convenios:

Convenio de cirugías reconstructivas:

A la fecha se han realizado 16 cirugías en 2022. Las intervenciones pueden ser por malformaciones de orejas, dedos, labio leporino, paladar hendido o nariz las cuales son realizadas por el doctor Nelson Estrella.

Convenio de reconstrucción de mamas:

El requisito es estar en recesión de cáncer de mama y por el que se tuvo que extirpar 1 o los 2 senos. Este convenio está a cargo del doctor Diego Guevara.

Afecciones respiratorias crónicas:

El convenio con Carlos Durango es de cirugías de nariz por obstrucción en cornetes, adenoides, amígdalas, etc.

Cirugías gratuitas.

Todos los casos deberán pasar por valoración médica y son los médicos cirujanos que determinarán la factibilidad de la intervención, posteriormente se realizarán exámenes médicos para luego obtener el agendamiento de la operación.

“Las cirugías que van a ser realizadas son para las personas de escasos recursos, cirugía de tipo reconstructivas y funcionales”, indicó Salvador, director de Salud del Municipio de Guayaquil.

¿Cómo acceder al beneficio?

Quienes deseen acceder a este servicio pueden llamar al número 042594800 ext. 3361

“Yo soy del programa por un Futuro sin Drogas, ahí me enteré de las cirugías. Estoy muy contenta porque me van a ayudar, le doy gracias a la Alcaldesa por todo lo que hacen por nosotros”, dijo Michell, madre de Kiara, quien será intervenida por tener paladar hendido.