Joven muere luego que se le enganchara el pelo en el engranaje de una máquina

Una joven de 21 años falleció luego que se le enganchara el cabello en el engranaje de una máquina.

Según consigna TN, Roció Décima fue encontrada sin vida en el suelo de la fábrica donde trabajaba en la localidad bonaerense de Virrey del Pino en Argentina.

De acuerdo a los antecedentes, el dueño de la empresa encontró a la joven muerta, luego que se golpeara violentamente la cabeza tras haberse enganchado su pelo en el engranaje de una máquina.

El hombre llamó de inmediato a emergencias, pero cuando llegó la ambulancia al lugar, Décima ya se encontraba fallecida.

Al respecto, se informó que ya se inició una investigación, caratulada como averiguación de causales de muerte, para esclarecer lo ocurrido.

En ese sentido, se indagará si la empresa contaba con todas las medidas de seguridad y si la joven contaba con contrato de trabajo. Además, si la firma tenía todos sus papeles al día.

La familia de la joven

Una prima de la joven dio a conocer a través de redes sociales su sentir tras el fallecimiento de Décima.

“Todavía no caemos, tenías toda una vida, gorda. Cuidá a tu mamá y a tu hermana que ya no pueden más. Te fuiste nomás, gorda, y te faltó mucho por hacer”, escribió en Facebook, acorde a lo consignado por el citado medio.

“Siempre presente en nuestros corazones, Rocío Décima, volá alto, angelito (...) Hay que disfrutar esta vida, gente, porque la vida es una sola. No tenemos otra y puede que hoy estemos y mañana ya no. Se necesita menos de un minuto para irte de este mundo”, expresó.

“Disfrutemos del día a día junto a las personas que amemos y nunca se olviden de saludar antes de irse y cuando llegan porque uno no sabe si puede ser el último beso. No se olviden de decir te amo o te quiero por más peleados que estén con la persona porque cuando no estén, no le van a poder decir nada”, concluyó.