El estado de salud de Sarah Jessica Parker tras dar positivo a covid-19

La actriz de 57 años, Sarah Jessica Parker, confirmó que dio positivo a coronavirus y esto desembocó en que su actual trabajo en Brodway se vea pausado. La estrella de la serie Sex and the City tiene un papel protagónico en Plaza Suite.

Primero se contagió Matthew Broderick, esposo de Parker. Apenas se supo que la estadounidense contrajo el virus este jueves la obra se pausó hasta nuevo aviso.

Sarah Jessica Parker (James Devaney/GC Images)

Los productos apuntaron que tan pronto como sea posible se anunciarán las nuevas funciones. Los casos paralelos en Plaza Suite llegan en un momento en el que nuevamente van en aumento los contagios de coronavirus en la ciudad y en Broadway.

Proyectos de Parker

Además de estar participando en Brodway, se espera que a finales de este 2022 o inicios del 2023 llegue la segunda temporada de And Just Like That, secuela de Sex and the City.

Sarah Jessica Parker (Bruce Glikas/WireImage)

En esta ocasión Carrie, Miranda y Charlotte afrontan su faceta de madre, mientras que su protagonista está en el camino de encontrar su nuevo amor tras la muerte de Mr. Big.

Michael Patrick King, productor ejecutivo, cita: “Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. Y “and just like that”... nuestra vida sexual está de regreso”.

También es mundialmente conocida por ser el icono de la moda. Además es imagen de sus propias fragancias, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC.