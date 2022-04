Si no para la violencia presidente de El Salvador quitará la comida de las cárceles

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que con los 6 mil detenidos durante un régimen de estado de excepción se incrementa a más de 16 mil pandilleros encarcelados en respuesta a una ola homicida en esta nación centroamericana.

El primer mandatario apuntó que estos detenidos están sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados y con dos tiempos de comida. De igual manera censuró las críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022

Asimismo lanzó una amenaza en el caso que ejecuten actos de venganza: “No va haber (ni) un tiempo de comida en las cárceles (...) les juro por Dios que no comerán un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran, y no me importa lo que digan organismos internacionales”, enfatizó.

Bukele apuntó que no deben resistirse al arresto si no quieren perder las “comodidades” de vivir y tener comida. El mandatario anunció que ordenó que se inicie la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20.000 pandilleros.

Privados de la libertad en El Salvador

El presidente ha indicado en redes sociales que los antisociales están huyendo de la fuerza policial. En recientes imágenes se mostró como Edgar Antonio Sigüenza hizo una cueva para esconderse; él pasará 20 años en prisión.

Finalmente apuntó que los socios que salen a defenderlos son financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de “derechos humanos”, la “comunidad internacional”, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, etc.

“No hay duda que arreciarán sus ataques a medida sientan que pierden su brazo armado”, dijo.