Presidente Lasso pide que el IESS y SOLCA encuentren una solución

La Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador (SOLCA) hizo visible su preocupación porque en un corto plazo será imposible atender a nuevos pacientes oncológicos derivados del IESS. La razón responde a que existe incumplimiento de pago; el monto escala a millones de dólares.

Por su parte, el IESS añadió que esta deuda corresponde a gobiernos pasados. Acotaron que este 07 de abril se mantendrá una reunión para gestionar los valores pendientes.

#IESSteInforma | La atención a pacientes del @IESSec con enfermedades oncológicas continúa en Solca y en las unidades médicas especializadas del seguro social. pic.twitter.com/WezDj78SZs — IESS (@IESSec) April 4, 2022

Ante este escenario, el presidente Guillermo Lasso ha pedido al director del IESS que se reúna con los representantes de SOLCA para encontrar una solución. “Este pago debe ser realizado para continuar protegiendo la salud de los ecuatorianos”, enfatizó.

Esta no es la primera advertencia que la institución hace al IESS. En diciembre del 2020, Solca puntualizó que la atención a pacientes derivados podría estar en riesgo por la deuda de USD 50 millones que el IESS adeudaba a la institución.

He pedido al director del IESS que se reúna con representantes de SOLCA para encontrar una solución a la deuda que se mantiene con esta institución. Este pago debe ser realizado para continuar protegiendo la salud de los ecuatorianos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 5, 2022

Reacciones

Usuarios precisaron que pese a las falencias de administraciones pasadas, le compete a la actual buscar una solución. A la par criticaron que el servicio brindado tampoco es eficiente.

“Para lo que sirven ustedes no atienden las llamadas nunca tienen turnos y me dan el turno me envían donde les da la gana no donde uno les solicite, pero si quieren que se les haga los pagos puntuales; ese call center”, escribió Mariana Calero.

“Al Centro de Especialidades del niño, adolescente y familia Ideas no nos cancelan desde el año anterior y nos responden que no hay dinero, los niños con trastornos asociados al neurodesarrollo requieren atención, ya no podemos seguir trabajando gratis. Solución”, añadió otra usuaria de Twitter.