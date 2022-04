Hombre defendió a su hermana de un delincuente, pero fue sentenciado a 10 años de prisión en Quito

Chantal Ortega fue víctima de un intento de robo, pero fue truncado gracias a la heróica acción de su hermano. Sin embargo, el ciudadano fue condenado a 10 años de cárcel por haber ayudado a su famliar. Su familia pide una revisión del caso al considerarlo totalmente insólito.

“Si yo pudiese volver el tiempo atrás me hubiese quedado callada o hubiese esperado que me haga lo que sea, pero ahora mi hermano cursa una condena de 10 años y no se merece eso porque es una buena persona”, dice entre lágrimas la mujer en una entrevista con Teleamazonas.

#URGENTE 🔴El 12 de abril será la audiencia de de apelación de este caso🔴



👉La familia de Freddy Santiago Ortega considera como desproporcionada e injusta la sentencia. pic.twitter.com/yFajWt7imv — valien (@vissionalien) April 4, 2022

Esto sucedió en el sector de Carcelén, cuando un hombre intentó robar a una mujer de forma violenta. Ella indicó que el sujeto la amedrentó con un cuchillo. “Yo no quería darle el dinero, eran 80 dólares de la venta del día, pero él me decía dame todo lo que tienes, me insultaba. Yo estaba alterada y le estaba dando, pero igual me golpeaba. Me metió el cuchillo. Ese hombre me quería matar”, relató la víctima.

Cuando pasó el asalto, Chantar tenía cuatro meses de embarazo y tras las agresiones del delincuente hicieron que comience a sangrar. En ese momento, su hermano, Santiago, llegó a defenderla. “Él salió a mi defensa, se estaban peleando. Él le estaba lanzado con un cuchillo a mi hermano. Estaba lanzando cuchilladas a diestra y siniestra”, dijo.

Sin embargo, siete meses después, Santiago fue detenido por el delito de homicidio. Alegaron que los golpes que le propinó al sospechoso le causaron la muerte.

El que se convirtió en un héroe al salvar a su hermana ahora se encuentra en prisión y lo deberá hacer por 10 años. Lo único que pido es que se haga justicia, es un chico que salvó la vida de su hermana, salvó la vida de su sobrino”, señaló Tania Morales, madre del detenido.

Su familia pide una revisión del caso pues piden que se considere los antecedentes que llevaron a Santiago a salvarle la vida a su hermana. Este 12 de abril se llevará a cabo a la audiencia de apelación. Santiago se encuentra en la cárcel de El Inca.