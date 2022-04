La postulación para obtener la Beca Taiwán es hasta el 20 de abril de 2022

El Ministerio de Educación de Taiwán otorga cada año la “Beca Taiwán”(Taiwan Scholarship) con el objetivo de animar a los estudiantes ecuatorianos a realizar sus estudios universitarios de licenciatura, maestría y doctorado en Taiwán, promoviendo el intercambio y amistad entre Taiwán y Ecuador.

BENEFICIOS

La Beca Taiwán es una beca parcial en donde se asigna al beneficiario un valor semestral y mensual para cubrir los gastos relacionados con los estudios como matrícula, créditos académicos y gastos de manutención, por lo tanto cualquier valor adicional que no pueda ser cubierto con estos rubros deberá ser asumido por el beneficiario de la beca.

Detalles de los rubros que cubre la Beca Taiwán:

Cobertura de hasta NTD 40.000 cada semestre para matrícula, pago de créditos académicos y demás rubros relacionados con los estudios. Cualquier monto que exceda los NTD 40.000, quedará a cargo del estudiante, aunque existen universidades que ofrecen ayudar a cubrir el excedente.

Asignación mensual de NTD 15.000 para licenciaturas (pregrados), y NTD 20.000 para maestrías y doctorados, para gastos de manutención en general. (USD 1 = 27,8 New Taiwan Dollars (NTD) aproximadamente)

El año lectivo en Taiwán comienza regularmente el 1 de septiembre y finaliza el 31 de agosto del año siguiente. Los becarios deben llegar y matricularse en la fecha programada, pues de lo contrario perderán la beca. En casos excepcionales, se deberá notificar justificada y anticipadamente a la universidad y al Ministerio de Educación, entidades que considerarán la pertinencia de otorgar un permiso de registro atrasado.

La Beca Taiwán no cubre gastos de administración, tesis, tasas de supervisión, primas de seguros, alojamiento, acceso a Internet o afines. La asignación mensual se efectiviza luego del primer mes de asistencia a clases, por lo que se recomienda que el becario disponga de una suma de dinero de al menos USD 2.500 para cubrir los primeros gastos de su permanencia en Taiwán.

DURACIÓN DE LA BECA

El período máximo de Beca Taiwán es: 4 años para licenciaturas (pregrados) y doctorados; 2 años para maestrías.

REQUISITOS

Ser ecuatoriano/a

Ser mayor de 18 años

Haber obtenido diploma de bachillerato, superior o de postgrado

Haber demostrado méritos académicos y personales

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

-Efectuar el proceso de admisión a la universidad de su interés (según las fechas y requisitos establecidos por la universidad), paralelamente a la aplicación de esta beca.

-Los solicitantes deberán entregar o hacer llegar vía correo o courier hasta el miércoles 20 de abril de 2022 a la Oficina Comercial de Taipéi, los siguientes documentos ordenados en una carpeta:

Formulario de aplicación debidamente llenado (Ver anexo). Copia de la cédula o del pasaporte (verificación de nacionalidad) Versiones en inglés (tramitadas por cada postulante) del diploma y récord académico del nivel más alto alcanzado, legalizadas por:

Primero: Ministerio de Educación o SENESCYT del Ecuador, según sea el caso.

Segundo: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador (Cancillería)

Tercero: Oficina Comercial de Taipéi (de acuerdo a lo indicado en la sección de Asuntos Consulares de nuestra página web).

4. Copia de la notificación de haber recibido su aplicación, emitida por una de las universidades taiwanesas, debiendo el solicitante aplicar directamente a la universidad de su

preferencia.

5. Certificados de suficiencia de idioma: Para carreras impartidas totalmente en inglés, certificado de TOEFL iBT (75 ó mayor) ó IELTS (5.5 ó mayor) ó TOEIC (750 ó mayor) ó

Cambridge Assessment English ( First Certificate in English); Para carreras impartidas parcial o totalmente en chino mandarín, se deberá aprobar el nivel 3 (avanzado) de

TOCFL(Test Of Chinese as a Foreign Language).

6. Dos cartas de recomendación en inglés, emitidas por el director, presidente, profesores y/o supervisores de la universidad, firmadas personalmente.

7. Demás documentos que avalen méritos académicos, profesionales, lingüísticos y personales.

-En caso de que la postulación sea presentada dentro del plazo establecido y cumpla todos los requisitos, se convocará oportunamente a una entrevista con funcionarios de la Oficina Comercial de Taipéi en Quito.

-Toda la información y documentos entregados por cada postulante son sujetos de verificación, por lo tanto cualquier alteración o falsificación de los mismos desestimará automáticamente la aplicación.

IMPORTANTE: Si el becario decide transferir sus estudios a otra universidad después de su primer semestre, el semestre de inicio en la nueva universidad se considerará como su segundo semestre a partir de su llegada a Taiwán, por tanto, el becario no tendrá derecho a reclamar el semestre en la nueva universidad como si fuera su “primer semestre”.

Más información: https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/pages.aspx?p=19; https://www.studyintaiwan.org