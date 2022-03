Straight, jugador ecuatoriano, quiere medirse contra el mejor del mundo en League of Legends

Straight, jugador ecuatoriano de League of Legends

Los videojuegos han pasado, hace muchos años, la barrera del ocio. Actualmente, miles de jóvenes se dedican a esta rama del entretenimiento con el afán de ser profesionales, ganar dinero y, también, reconocimiento mundial.

League of Legends se convirtió en uno de los precursores que permitió que los usuarios lleguen a competir a nivel mundial y aportó para que sea considerado como un deporte. Los e-sports mueven marcas – gran cantidad de dinero se invierte en torneos y formación de jugadores- de la talla de Nike, Adidas, Mercedes Benz y más.

Lastimosamente, en Ecuador son pocas las personas y entidades que apuestan a esta dinámica que no para de avanzar (tecnología y aceptación). No obstante, los compatriotas se han ideado maneras para resaltar a nivel Latinoamérica.

Straight es uno de ellos. El ecuatoriano, tras años de disciplina y dedicación, además de ser parte de varios equipos, está a poco de consagrarse campeón de LATAM con Team Aze.

Metro Ecuador conversó con esta promesa de los e-sports, donde él resaltó que a pesar de la fama que ahora enfrenta esta no afectará su trabajo y nunca terminará opacando su humildad; este factor que le ha permitido crecer profesionalmente.

Destacó que este hito alcanzado (final LATAM) lo ha colocado en el radar como uno de los mejores soportes de la región. De igual manera, ha elevado sus anhelos de competir con grandes de este deporte.

Sueños

Como primera meta tiene ganar la final que se disputará en Argentina el próximo 16 de abril. Después representar al Ecuador, conjuntamente con su equipo Team Aze, en el MSI (segundo torneo de Lol más importante del año)

“Me gustaría enfrentarme a los grandes como T1 (Faker). No me importa si me ganan, será un sueño jugar contra ellos, el mejor equipo en la actualidad”.

Asimismo, Straight no descarta que podría estar de igual a igual con grandes equipos de Corea y Europa y así llamar la atención de estas regiones.

Mensajes de apoyo

Tras su paso a la final, el ecuatoriano ha recibido múltiples mensajes de apoyo a través de sus redes sociales donde las jergas nacionales como mijín le han conmovido el corazón – desde hace años él radica en México debido a su profesión – y le han permitido recordar que está representando a todo un país y está sirviendo de ejemplo a nuevas generaciones.

Agregó que la paciencia, estudiar partidas y jugar constantemente han sido los pilares para construirse en este juego. Estos mismos factores instó a implementar a aquellos jugadores que aspiran a ser profesionales en Ecuador. “No es algo que se logra de la noche a la mañana”

Sus mayor reto ha sido acoplarse a un nuevo equipo, donde comparte la linea de bot con un coreano que es básico en el dominio del inglés: “Un mes tarde, con prueba y error, para adaptarme a mi compañero”. Finalmente, indicó que en conjunto con su equipo buscarán ganar la final y marcar historia.

¿Quién es Straight?

Roberto Guallichico Estrella apuntó que su amor por este videojuego empezó a los 14 años. Un año le tardó a Straight subir de bronce a diamante. En ese lapso de tiempo de igual manera conoció equipos de League of Legends en el país. El Campus Party fue la primera experiencia en un torneo de videojuegos.

“Desde que comencé a ganar competencia me di cuenta que los videojuegos era lo mío. Durante tres años solo me dedique a torneos nacionales. Fue en los últimos meses de mis 16 años que encontré, en redes sociales, a un equipo que buscaba un integrante para la línea de TOP en LoL”, indica.

¿Por qué su nombre?

“Antes mi nick name era Nicos. Decidí cambiarlo tras visualizar la cinta Straight Outta Compton y opté por usar este título de la cinta. Ya que este nombre estaba ocupado terminé solo usando el fragmento Straight. Debido a este seudónimo se han generado especulaciones de su origen”, nos explica.

Mucho piensan que significa derecho, otros por la conjugación en inglés piensan que quiere decir “soy heterosexual”. Pero Roberto nos resalta que su origen es más bien simple y por el fanatismo a una película, más no guarda otro significado.