“Solo salió a robar y me lo mataron”: mamá de ladrón asesinado en defensa propia

Alias ‘Tortolita’, es el seudónimo criminal que utilizaba Josué García para salir a asaltar en las calles de Guatemala a los ciudadanos. En una de estas ocasiones, García terminó muerto luego de que un ciudadano disparó en defensa propia para frustrar el robo del que sería víctima al interior de un bus. Dos hombres, García y otro llamado Vidal Alfredo Barrillas, eran quienes estaban perpetrando el asalto, en el cual el primero terminó asesinado.

La madre del implicado asistió al lugar de los hechos en donde se ejecutó el acto en defensa personal. La mujer, desde allí comentó que su hijo no le disparaba a nadie, solo los asaltaba, y por eso lo mataron. “Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron”, fueron las palabras pronunciadas por la mujer. Las declaraciones sorprendieron a las autoridades, pues la mujer insistía en que el hombre García, su hijo, “no le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, solo los asaltaba”.

Los hechos habrían ocurrido en el departamento de Escuintla, cuando dos delincuentes se subieron a un bus de servicio de transporte público y uno de los ciudadanos desenfundó un arma y asesinó a uno de ellos. “Barillas Herrera, cuando bajaba del autobús observó las unidades de la Policía Nacional Civil y en su intento de huir sufrió un doblón de tobillo, por lo cual fue necesario la atención médica”, declararon las autoridades sobre el caso.

García tenía antecedentes judiciales en el historial de las autoridades, según declararon, pues en anteriores ocasiones fue detenido por robo, porte de droga y extorsión. Al cómplice del hombre asesinado, Vidal Barrillas, le fue incautada un arma calibre 38. Sobre el pasajero que habría disparado el arma que mató al delincuente, se conoció que este habría huido del lugar luego de que arribó la Policía a hacer las respectivas recaudaciones de testimonios.

