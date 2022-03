Guillermo Lasso plantea incluir en Consulta Popular “lo que la Asamblea Nacional se ha negado a tratar”

El presidente Guillermo Lasso anunció que a través de decretos, reglamentos y Consulta Popular, hará viable su objetivo de promover inversión, generar empleo y reactivar la economía.

Luego de la negativa para aprobar la Ley para la Atracción de Inversiones por parte de la Asamblea Nacional, Lasso indicó que se analizan diferentes alternativas y caminos para continuar con una gestión efectiva:

Utilizando decretos, reglamentos y “una de ellas es la consulta popular, en la que estamos trabajando y me voy a dedicar de manera especial esta semana y someter a consideración del pueblo ecuatoriano lo que la Asamblea Nacional se ha negado a tratar en estos últimos 10 meses (…). No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos la puerta abierta para aquellos asambleístas que quiere contribuir con el desarrollo del país”.

Diálogo sí, pactos no. Seguiré gobernando por y para la gente. Mi única preocupación es sacar adelante a los ecuatorianos. Encontraremos nuestro camino para crear empleo, reactivar la economía, atraer inversiones y hacer de Ecuador un país de oportunidades para todos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 29, 2022

“El gobierno debe encontrar su propio cause para encontrar el bienestar de los ecuatorianos y no perder el tiempo con enviar más leyes a la Asamblea Nacional (…). Seguiremos trabajando con mucho entusiasmo y mucha dedicación, tomando aun fuerza frente a la adversidad de una Asamblea que no ha querido realmente preocuparse por el desarrollo del país”.

SOBRE DENUNCIA CONTRA ASAMBLEÍSTAS

El Primer Mandatario reiteró que este gobierno está decidido y determinado a luchar contra la corrupción, venga de quien venga. Así indicó que: “Estamos listos para enfrentar esa realidad. El primer paso ya lo di. Nadie creyó que iba a determinar los nombres de aquellas personas que piden prebendas y hasta compensaciones económicas a cambio de apoyar un proyecto de ley”.

No obstante, con respecto a su tratamiento a futuro en el Legislativo expresó: “Tengo muy poca esperanza en la Asamblea Nacional, poco le importa el Ecuador y para ellos es muy fácil darle la espalda al país y simplemente no preocuparse de quienes esperan una oportunidad”.