En Guayarte y algunos hoteles hay fiesta por el cierre de las eliminatorias Catar 2022

Gane, empate o pierda Ecuador ya está en el Mundial Catar 2022 y, hoy se enfrenta a su último partido de eliminatorias contra Argentina. El partido es motivo de fiesta, por ello, para esta noche se esperan varios festejos como el que se está dando desde la tarde de hoy en Plaza Guayarte.

Ahí se ha colocado una pantalla gigante, sillas y se ha acordonado el lugar, que espera recibir a una gran cantidad de guayaquileños para celebrar el cierre de eliminatorias en medio de un evento denominado Fútbol Fest.

Esperan la transmisión del partido.

En los hoteles también hay fiesta. En el Unipark, ubicado en el centro de Guayaquil, se ofrece la promoción All you can beer por USD 20 más impuestos.

En Hotel Sheraton ofrece la promoción All You Can Drink por $24,40 incluido impuestos por persona

La promocion es desde que empieza el partido hasta que termine, las cervezas son las nacionales, además incluye una porcion de Chilli Nachos.

También hay celebraciones por las zonas de entretenimiento de la ciudad como los restobares de Puerto Santa Ana y los que están en las plazas comerciales, ubicadas en la vía a Samborondón.