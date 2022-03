Cynthia Viteri se pronuncia por investigación del SRI a su exesposo: “el divorcio nada me dejó”

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha reaccionado la tarde de este lunes 28 de marzo tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre que el SRI investigará a su exesposo Joaquín Villamar, señalado por una investigación periodística como un supuesto terrateniente de vía a la Costa, pues sería propietario de más de 80 lotes.

En una carta Viteri señala: “Hace 11 años disolví mi sociedad conyugal con el padre de mis hijos. Significa que aún cuando él adquiriera algo, nada era para mí y no necesitaba ya de mi firma para cualquier acto público y privado. Cada uno se hacía cargo de su vida en materia económica. Yo tampoco necesitaba de su firma o aceptación para cualquier transacción. Yo tengo los mismos bienes que tuve desde la liquidación de mi sociedad conyugal en el 2011 y que los conoce la Contraloría, porque estoy obligada por ley a declararlos. Vivo en la misma casa de Urdesa con mis hijos”.

COMUNICADO OFICIAL | La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que el presidente @LassoGuillermo dio instrucciones formales a la Directora del @SRIoficialEc para que se investigue la tributación de Joaquín Cupertino Villamar Cabello. pic.twitter.com/mLkrgEJtOD — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) March 28, 2022

Además, Viteri aclaró que “el divorcio no me dejó absolutamente nada y tampoco lo pedí. Lo que tengo hasta ahora, que es público, es lo mismo con lo que entré a la Alcaldía, producto de mi trabajo”.

Y pidió que las preguntas, entrevistas, etc, “deben ser dirigidas a la persona que corresponde”.

Viteri dice que hay un plan en su contra

“RAZONES POR LAS QUE EL OBJETIVO SOY YO”. Este subtítulo ha utilizado Cynthia Viteri dentro de su carta para señalar lo que para ella sería un plan contra su gestión.

“Estamos a menos de un año de elecciones. Eso tiene revolcándose a algunos grupos de poder, trabajando en forma ‘sincronizada’ como: políticos, un medio específico y un pequeño grupo de periodistas. ¿El objetivo? Tratar de apuntarme para que el cariño que la gente me tiene baje y así darle un pequeñísimo respiro a los números de su candidato, amigo de ellos, que además tiene como Jefe de Campaña a una persona vinculada directamente a un medio de comunicación y que se encuentra en investigaciones por actos ilícitos”, señaló Viteri.

CÓMO LOBOS DISPUTÁNDOSE UNA PRESA, EN PLENO AÑO ELECTORAL. pic.twitter.com/sAFxeXNlBf — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 28, 2022

Reveló que ciertos periodistas que “se reúnen constantemente con dos personajes elitistas, ricos, que buscan la Alcaldía de Guayaquil. La tierra sería yerma sin lombrices. Me reservo los vínculos de este grupo con los dos candidatos para otra ocasión”.

Además precisó que a ella le pueden buscar lo que quieran. “Estoy con mi mente tranquila, enfocada en mi trabajo, sobre todo con los más pobres en quienes no pueden inocular su odio. Quienes me conocen y han visto mi trayectoria, saben que yo siempre he estado en búsqueda de la verdad y esta no es la excepción. Las investigaciones deben tomar su rumbo, respetando las vías legales que para tal efecto existen”.

“Mis hijos siempre fueron solo hijos de Cynthia Viteri” — Alcaldesa de Guayaquil

“La situación es clara y ratifica que siempre se ha actuado de forma correcta, sin que haya la mínima duda de que ha existido algún tipo de actuación para favorecer a nadie, así como mi negativa ante la solicitud de cambio de uso de suelo de los terrenos mencionados en cuestión”. agregó la Alcaldesa.

Preguntó: ¿Cuántas mujeres en este país tienen una mala relación en la que ellas son las cabezas de familia? O de la que logran salir y aún tienen que pagar por la equivocación... Que quede claro, no soy yo la que tiene bienes adicionales a los que tuve siempre. Mi corazón no guarda rencor. Mis hijos siempre fueron solo hijos de Cynthia Viteri.