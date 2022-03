Asambleísta acusada por Lasso dice que no ha recibido nada del Gobierno

Rosa Cerda, Gissela Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla son los cinco asambleístas del bloque de Pachakutik que nombró el presidente Guillermo Lasso en una denuncia a la Fiscallía. Estos legisladores habrían pedido beneficio económicos a cambio de apoyar la Ley de Inversiones.

Precisamente, Gissela Molina habló este lunes 28 de marzo sobre la denuncia en su contra. La representante de Cotopaxi indicó que jamás ha recibido dinero por su voto, incluso reveló que apoyó la moción del oficialismo el pasado jueves.

“En primer lugar quiero ser solidaria con todos los compañeros que aparecen en esta lista, pero voy hablar estrictamente por mí. Jamás en la vida he hecho un pedido de esta clase al Presidente o alguno de sus colaboradores. Mi deber es darle esta rendición y una respuesta a mi provincia, a mi cantón, a la gente que me vio crecer”, comentó en su entrevista para Teleamazonas.

“Si esas pruebas existen seré la primera en salir y pedirles disculpas y hacerme cargo de lo que se me imponga la ley”.

“Decir que no hemos tenido contacto sería engañar al pueblo ecuatoriano”. Instó al primer mandatario a responder con las pruebas legitimas, “o sino quedaría como un completo difamador”.

“Lo positivo es que ahora el pueblo ecuatoriano va a ver mi cara, esta denuncia de corrupción es un dicho que ahora tiene que probarse; estoy dispuesta a responder 10% por lo mío”, apuntó.

¿Se negoció su voto?

“Yo vote con el Gobierno (Ley de Inversiones). Se supone que el presidente me mandó a pagar y el dinero no ha llegado donde mí. Tiene que presentar al pueblo ecuatoriano cuál es el coimador”.

“Vote para que esa ley sea revisada, reciba los cambio que nosotros sugerimos. No he pedido absolutamente nada”. Sobre la posibilidad de una renuncia, Molina enfatizó que no lo hará.

“No tendría que renunciar porque sería una forma de demostrarle a los ecuatorianos y a las mujeres de mi país primero cobardía y después irresponsabilidad”.

“En el caso mío estoy para responder con la verdad, estoy para pedirle al Presidente que muestre las pruebas que tiene”.

“Me he reunido dos veces con el Gobierno cuando nos invitaron con el bloque (Palacio de Carondelet). Frente a frente, sentados con él, yo no he pedido nada. Que le aclare al pueblo ecuatoriano qué mismo”.

¿Qué pasó con sus demás compañeros acusados?

“Mi línea va ser no actuar con el hígado en la política, los ecuatorianos están cansados de polémica de shows. He conversado con mis compañeros de bancada, no van a dar la cara a las cámaras; cada quien se defenderá como pueda”.

“Yo estoy muy tranquila , no tengo miedo en lo absoluto”, finalizó.