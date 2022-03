“Llamar a muerte cruzada”: El asambleísta Daniel Noboa emite un comunicado respecto a Ley de Inversiones archivada

El asambleísta del partido Movimiento Ecuatoriano Unido, Daniel Noboa, publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que incita a una Muerte Cruzada con respecto a la Ley de Inversiones que fue archivada por la Asamblea Nacional.

“Ante estas circunstancias de caos e inestabilidad política que vive el país, lo más sensato es irnos a nuestras casas y llamar a muerte cruzada”, inicia el documento.

Luego continúa explicando las razones de su llamamiento: “El país no aguanta caminar sin rumbo cierto y bajo el permanente cuestionamiento de su actuar. Es por todo eso, que hago un llamado a trabajar por el beneficio y futuro del país”.

La asamblea no está a la altura de las circunstancias. No ha sintonizado con las grandes demandas ciudadanas. No ha permitido trabajar en leyes necesarias para mitigar los efectos dejados por la covid- 19, para luchar contra la pobreza, la seguridad, atraer inversiones, generar empleo y posesionar al país como destino turístico”.

— Daniel Noboa, sobre la decisión de la Asamblea Naciona