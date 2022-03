Exigen a presidente Guillermo Lasso que de los nombres de los asambleístas corruptos

El presidente Guillermo Lasso fue contundente con sus declaraciones la tarde de este jueves 24 de marzo al apuntar que la Asamblea Nacional está plagada de legisladores ladrones y corruptos. El primer mandatario arremetió tras la negativa y, posterior archivo, de la Ley de Inversiones.

A menos de un día, varios asambleístas optaron por alzar la voz y pedir los nombres de esos “ladrones y corruptos”. Por su parte, otros políticos incluso denunciaron a Lasso por concusión.

Hoy, la Asamblea Nacional le dio la espalda al país.



La #LeyDeInversiones fue negada porque no aceptamos sus chantajes. Esta es la verdad.



Como presidente, encontraré las mejores alternativas constitucionales para crear las oportunidades que merecen los ecuatorianos. pic.twitter.com/i8hUhPD0aw — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 24, 2022

La mañana de este viernes Geovanni Antarihuana, de Unidad Popular, oficializó que se presentó una denuncia para que Lasso rinda versión sobre cuáles son las personas que lo chantajearon por un voto.

El presidente de la República debe hablar con la verdad, si no lo hace pasará por mentiroso y encubridor de un delito.

De igual manera, el asambleísta de Pachakutik, Salvador Quishpe, indicó que el país exige los nombres de los ladrones. A la par, instó al presidente a tomar agua de toronjil para pasar los nervios.

La Asamblea Nacional ha ignorado la realidad ecuatoriana. La #LeyDeInversiones era la oportunidad para generar empleo para quienes más lo necesitan. Como gobierno, seguiremos trabajando y buscando la forma de defender los intereses ciudadanos. pic.twitter.com/Xl4zVu3Bnp — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) March 24, 2022

“Dice públicamente que los asambleístas somos ladrones, que le hemos pedido dinero, etc. Yo también soy Asambleísta, le exijo aclare quiénes son y pruebe su afirmación”.

Finalmente, Darwin Pereira condenó que el único corrupto y ladrón es el primer mandatario porque no da los nombres. “Si el presidente me ofende, me va a encontrar. Aquí nos vamos a dar”, señaló el representante de Pachakutik.

Lasso advirtió que recurrirá a las instancias permitidas en la Constitución para tomar acciones contra la carencia de trabajo que ha desplegado la Asamblea Nacional.