Xavier Hervas tacha de mentiroso a Guillermo Lasso

El primer mandatario Guillermo Lasso no tembló al decir que su exrival por la presidencia, Xavier Hervas, solo vela por sus intereses y habría negociado el no cobrarle impuestos para apoyar la Ley de Inversiones; este proyecto fue negado esta tarde en el pleno de la Asamblea.

“Hay algunos políticos que solo se miran su ombligo y lo único que quieren hablar con el presidente es: quítame de encima el SRI, que no me sigan, que no me cobren impuestos”, señaló Lasso contundentemente. “No señores, eso es corrupción y yo no estoy aquí para llevar a cabo ninguno de estos actos ni para intereses particulares de nadie”, indicó.

Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo (RRF/Europa Press)

“Vean cuánto paga Hervas de impuestos y después dice que es emprendedor, y eso yo no me lo creo. O no es emprendedor o evade impuestos”, apuntó.

Horas después de las declaraciones de Lasso, durante un encuentro con los jóvenes, el líder de Izquierda Democrática (ID) tachó de mentiroso al primer mandatario. Anticipó, mediante redes sociales, que a las 18:00 de este jueves dará más detalles del tema.

“Queridos ecuatorianos, estamos pasando momentos difíciles y luchar por los intereses del pueblo ecuatoriano tiene su costo. El presidente de la República mintió al país, el evasor no soy yo. Aquí estamos para luchar por un mejor país, a las 18:00 haré públicas mis declaraciones sobre el falso testimonio sobre mi persona”, comentó.

Nos vemos a las 6:00pm 🇪🇨 pic.twitter.com/8E9IUiu7Qq — Xavier Hervas (@xhervas) March 24, 2022

Ley de Inversiones

Este 24 de marzo el proyecto de Ley de Inversiones sufrió su primera negativa en el Legislativo. Las bancadas de UNES y Pachakutik impidieron que se apruebe este documento enviado desde el Ejecutivo.

El proyecto como tal apenas alcanzó 46 votos afirmativos, los cuales llegaron de las bancadas del oficialismo y del Partido Social Cristiano. Por su parte, 89 asambleístas dieron su negativa, incluido la presidenta Guadalupe Llori.