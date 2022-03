Trolebús sufre accidente en pleno Centro Histórico de Quito

La tarde de este miércoles se reportó el accidente de tránsito de una unidad de Trolebús en el Centro Histórico de Quito. Según reportaron usuarios mediante redes sociales, el automor habría tenido un fallo mecánico provocando su choque cerca de la Plaza de Santo Domingo.

En una imagen colgada en Twitter se aprecia que el trolebús, que estaba ascendiendo por la avenida Pedro Vicente Maldonado, quedó impregnado en la esquina de la calle Rocafuerte.

Ve esa maravilla. O mejor dicho vea esa desgracia. Puede morir gente por el irresponsable manejo del transporte municipal. Esperan que muera gente? Trole pierde frenos y control y se estrella en sector Cumandá. En serio al Alcalde y concejales no les importa cómo está Quito? pic.twitter.com/f2xAVTvzzy — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) March 23, 2022

Informes preliminares apuntan que la pérdida de frenos llevó que quede varado en plena calle. Afortunadamente, no se han reportado personas afectadas por el siniestro.

Mientras este incidente ocurría en el centro de la capital, también se viralizó un video donde la deplorable condiciones de uno de estos automotores.

No es que uno sea sufridor. O contrario a administración municipal. Pero trolebuses circulando por 10 de Agosto como trampas mortales para ciudadanía es un atentado criminal. En serio dejan que estas unidades circulen? Qué pasa en Quito? Ciudad abandonada a su suerte. De miedo. pic.twitter.com/EWSfMv2zgb — Jonnathan Carrera (@jcarreraandrade) March 23, 2022

Reacciones

Usuarios indicaron que este tipo de condiciones se replican en varias unidades, a la par confesaron que no existe seguridad. “Esto es demasiado, el trole ya no solo es un criadero de casos de acoso si no que ahora un movimiento en falso y vidas humanas podrían estar en peligro”, escribieron.

Incremento de pasajes

Desde el pasado 01 de noviembre la Empresa de Pasajeros Quito indicó que el pasaje incrementó en el servicio Trolebús y Ecovía. Según la entidad, las unidades cumplieron con los indicadores de evaluación.

El transporte municipal con sus trocales y sus 48 rutas alimentadoras movilizan diariamente a 300 000 pasajeros diarios por toda la ciudad. El monto que pagan actualmente los usuarios es de USD 0,35; tarifa diferencia USD 0,17; y USD 0,10 (preferencial).