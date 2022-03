Lasso aseguró que Xavier Hervas quiere evadir impuestos a cambio de votos

En un encuentro con jóvenes, el presidente Guillermo Lasso, habló sobre la Ley de Inversiones y arremetió contra el partido Izquierda Democrática y a su líder, el excandidato, Xavier Hervas. Este 24 marzo, su proyecto será votado en la Asamblea Nacional, aunque se conoce que hay más votos para su archivo que para la aprobación.

“Hay algunos políticos que solo se miran su ombligo y lo único que quieren hablar con el presidente es: quítame de encima el SRI, que no me sigan, que no me cobren impuestos”, dijo Lasso contundentemente. “No señores, eso es corrupción y yo no estoy aquí para llevar a cabo ninguno de estos actos ni para intereses particulares de nadie”, indicó.

Directo al mentón. Presidente @LassoGuillermo denuncia corrupción y chantaje del ex candidato presidencial de la ID @xhervas porque pidió que le perdonen el pago de sus impuestos a cambio de los votos para la ley de Inversiones. pic.twitter.com/Hc5x1JoCI3 — LaHistoria (@lahistoriaec) March 24, 2022

Así que pidió que “Dios quiera que se apruebe el proyecto de Ley porque mañana sin duda alguna el Ecuador podrá amanecer con un sol más brillante que nos llene de optimismo porque habrá más oportunidades para las mujeres y jóvenes ecuatorianos”, agregó.

Fue ahí que Lasso aclaró que se refería a Xavier Hervas y dijo “más claro y directo no puedo ser”. “Vean cuánto paga Hervas de impuestos y después dice que es emprendedor, y eso yo no me lo creo. O no es emprendedor o evade impuestos”, dijo y pidió que se revise el pago de impuestos del excandidato presidencial.