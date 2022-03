“El Presidente tiene que demostrar lo que está diciendo”: Xavier Hervas responde a Guillermo Lasso

Xavier Hervas responde con respecto a las declaraciones en donde el presidente de la república, Guillermo Lasso, lo acusa de evadir impuestos.

El ex candidato a la presidencia empezó aclarando el tema relacionado a la evasión: “Todas las empresas ya han pagado impuestos por este año. No cabe la lógica de una exoneración de impuestos”

“Lo que necesitamos es hablar de temas pertinentes como los de seguridad, reactivación económica, salud, educación. (...) Lamentablemente en las condiciones de la política de actual, lo que debemos de cambiar es esta realidad de buscar a través del desprestigio, de dañar a los demás actores políticos, no tiene que ser así tenemos que construir un país de unidad”. continúo respondiendo a los periodistas con respecto a las prácticas políticas que se han dado en el país.

Luego aclaró que no tiene necesidad de pedir nada a cambio: “El presidente nos ha hecho perder una oportunidad a todos lo ecuatorianos de unirnos en las agendas nacionales de tener dialogo. De hecho yo lo apoyé en segunda vuelta sin pedir nada a cambio. Si en su momento no pedí nada, que lógica que lo haga ahora”.

Con respecto a la ley en debate (Ley de Atracción de Oportunidades archivada)

“Lamentablemente estas leyes las quieren disfrazar. No se habla con transparencia a los ecuatorianos. Mi compromiso es buscar la unión y que no continue este sistema de desprestigio que lamentablemente en este gobierno como ha sido en los anteriores nos han seguido dividiendo”, comparaba Hervas.

También refirió a la propuesta ley que clarece de claridad: “El ejecutivo quiere hacer pasar una ley que no ha tenido el debate, que no ha tenido el aportes y lleva sesgos de agendas personales que no necesitamos los ecuatorianos. Necesitamos construir agendas de país”.

Lo que le invito al presidente es que se dedique a trabajar por la seguridad de los ecuatorianos. Que se dedique a la seguridad de los ecuatorianos. Que se dedique a trabajar por una reactivación económica que hasta ahorita no lo vemos y ya está cumpliendo más de un año de gestión. La salud e los ecuatorianos, que más allá del plan de vacunación, no pñodemos ver una salud pública que tenga atención primaria”. — Xavier Hervas en respuesta al presidente Guillermo Lasso

“El Presidente tiene que demostrar lo que está diciendo. Y aquí vienen acciones legales porque está afectando contra la honra. Me encantaría que le hagan una entrevista a los asambleístas, yo no soy asambleísta, ni siquiera soy director del partido, solo soy un militante de Izquierda Democrática.

El presidente me visitó en la fabrica hace dos días y miren que casualidad la misma ministra de gobierno ha dicho que la izquierda democrática no le ha pedido nada. Pero ahora resulta que el presidente dice que se le está pidiendo votos por evasión de impuestos

Todos lo pagos están debidamente sustentados. En el Ecuador nosotros pagamos el impuesto a la renta en función de nuestros ingresos. Eso es in formación pública en el sistema de rentas sobre las empresas que he fundado.

“¿Es posible trabajar con presidente que miente? Es una mentira lo que le ha dicho públicamente a todos los ecuatorianos”.

“Ni la derecha neoliberal ni la extrema izquierda autoritaria. Ni la banca ni la mafia”.

“Que el presidente demuestre que ese trafico de influencias evidentemente es un delito penal. Tiene que probarlo. Sin duda yo también tengo que tomar acciones legales por la honra de mi familia y la mía”.

“Lastimosamente se repite lo de Gobiernos pasados que dividen a los ecuatorianos. Que se dedique a trabajar por la reactivación económica que no hemos visto. El tema de la salud pública es urgente, eso debería hacer en vez de una campaña de desprestigio”.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador negó y archivó el proyecto de Ley de Inversiones impulsado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, al que consideraba vital para la reactivación económica del país.

Con el voto afirmativo de 87 legisladores, 44 negativos y 3 abstenciones, el pleno de la Asamblea ecuatoriana aprobó una moción para “negar y archivar” el proyecto de ley de atracción de inversiones del Gobie