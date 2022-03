Cura en el ojo del huracán por negarle la hostia a un indigente

Un sacerdote se hizo viral durante una misa en Nicaragua al negarle la hostia a un hombre en situación de calle que hizo fila para recibirla. En un video subido por un usuario identificado como @guayitoalexander se observa el momento en que sucede el polémico hecho.

En video tiene 22 segundos de duración, pero es suficiente para ver cómo el hombre le dice algo al sacerdote, “él no le responde nada y se sigue a darle la comunión a la siguiente persona”, citó el medio MSN.

Todo sucedió en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús -Monseñor Lezcano, en Managua, Nicaragua. El usuario acompañó el material con la pregunta de si Dios le hubiera negado la hostia a un indigente.

Lo sacaron de la iglesia

Aunque se evidenció que el sacerdote no quiso entregar la hostia al hombre, algunos feligreses apoyaron al celebrante y sacaron del lugar al sujeto luego de que éste amenazara con darle un golpe en la espalda al cura al percatarse de que lo estaba ignorando pasándole por un lado y entregando la hostia al feligrés que estaba detrás.

“El video dividió opiniones entre los usuarios, pues algunos se compadecieron del hombre en situación de calle y señalaron que esa era una de la razones por las que muchas personas ya no creían en la iglesia. ‘Y es en ese momento cuando dejas de creer en las religiones”. “Soy creyente pero de los curas se puede esperar cualquier cosa”. “Si él pedía comulgar es porque está bien con Dios... indigente o no, no tenía por qué rechazarlo ni correrlo de la casa de Dios”, opinaron algunos usuarios’, citó el medio.

Apoyaron al cura

La solidaridad automática operó en favor del hombre en situación de calle, pero también hubo voces que defendieron la necesidad de estar preparado para recibir la comunión y que no se le puede dar a cualquier persona solo por el hecho de estar en la fila “sea indigente o millonario”.

Sin embargo, este razonamiento puede ser rebatido porque en muchos casos no se nota a simple vista lo de “estar preparado”. Siendo abogado del diablo –que viene a bien en este contexto- el sacerdote puede que conozca muy bien al hombre que deambula en su parroquia y ya sepa que se mete a la fila a comulgar sin estar muy al corriente de la solemnidad del momento. “Para poder comulgar se ocupa estar preparado para nosotros católicos se pide estar confesado y demás será indigente o millonario no se le puede dar”, opinó otro usuario.

Otro internauta opinó que, independientemente de la perspectiva con que se mire el asunto, al hombre en situación de calle se le debía ayudar de otra manera, citó Semana. Hasta el momento el sacerdote tampoco ha ofrecido su versión de los hechos, lo que aclararía el motivo por el cual se saltó a una de sus “ovejas” durante la eucaristía.

