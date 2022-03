“Son pocos los que hubieran podido enfrentarse al poder con toda tu rebeldía”: Guillermo Lasso al regreso de Emilio Palacio

Este miércoles 23 de marzo, el periodista Emilio Palacio fue recibido por el presidente Guillermo Lasso en Carondelet.

“Habrá quienes describirán a Emilio como una de las tantas víctimas de la persecución de un gobierno que, a todas luces, ofendió y atacó a periodistas y medios de comunicación. Pero yo me rehuso a describir a Emilio con la palabra “víctima”. Y no porque el sufrimiento causado a Emilio y su familia no haya sido terrible, que lo fue. Sin duda es algo que muchos de nosotros no podremos siquiera imaginar. Es que, para mí, la palabra “víctima” sería absolutamente inapropiada para describir a una persona que lo único que nos enseñó fue su inquebrantable valentía, su invencible espíritu de lucha ante el tirano y sus acólitos. Emilio: son pocos los que hubieran podido enfrentarse al poder con toda tu rebeldía. A eso yo no lo llamo víctima. A eso yo lo llamo un guerrero de la libertad. Y es eso lo que hoy celebramos con esta condecoración. Amigos: El tiempo pone todo en su sitio. Y en este mismo salón en donde Emilio fue atacado y humillado, hoy el Gobierno del Encuentro le rinde un merecido homenaje. Desde aquí mismo se amedrentaba incesantemente a medios de comunicación, a sus dueños, directivos, y trabajadores. Hoy me 2 place decir que en este Palacio se les da la bienvenida con total apertura y transparencia. Aquél era un tiempo en el que se etiquetaba a los ecuatorianos, dividiéndolos en forma maniquea y caricaturesca. Emilio Palacio y Diario el Universo no solo fueron objeto de aquel acoso público, sino que además fueron atacados desde un flanco legal distorsionado y servil. Todos recordamos la mal llamada “Ley de Comunicación”, así como todo el aparato de intimidación que, bajo cualquier pretexto, sancionaba a canales de televisión, radios, periódicos, y todo aquel que osara expresar una posición crítica al gobierno. Pero el caso de Emilio Palacio fue aún más allá. La persecución de la que fue objeto alcanzó el nivel de venganza personal, al punto que se vio forzado a abandonar su país y exiliarse, con todo el drama familiar que ello implicaba. Perdió su trabajo, se alejó de sus amigos y seres queridos, sufrió espiritualmente al establecerse por fuerza en un medio ajeno al que había sido su espacio de realización profesional. Y aun así, a pesar de la distancia, siempre se mantuvo cerca. A través de las redes sociales su voz siguió siendo escuchada. Sus ideas siguieron nutriendo el debate público. Siempre fuiste fundamental en la lucha, Emilio. Hoy, bajo la nueva realidad de tolerancia y respeto que vive el Ecuador, sin ley mordaza y con plena vigencia de la libertad de prensa y opinión, Emilio ha vuelto a su patria. Tras esa dura experiencia, él ha templado aún más su voluntad para continuar ejerciendo su derecho a opinar con su agudo sentido crítico. Nos alegramos mucho por ello, y por el país. Nosotros seguiremos leyendo con atención y valorando sus análisis, como lo hacemos con toda opinión que se expresa en los medios televisivos o escritos, así como en las redes sociales. 3 Queridos amigos: Por todo lo anterior, tengo el gusto de entregar al periodista Emilio Palacio esta condecoración, en reconocimiento a su trayectoria como periodista y ciudadano, que arriesgó su propio bienestar y el de su familia, en defensa de la libertad de prensa y la democracia. Y si bien ésta es una condecoración que Emilio recibe a título individual, debe simbolizar también nuestro reconocimiento a todo ese periodismo que siempre se mantuvo de pie. Sirva también como una expresión de aliento para que nunca se rindan, para que nunca cedan, y para que nunca, jamás, callen. Muchas gracias. Y bienvenido a tu país, querido Emilio, que hoy te recibe con un abrazo de cariño y, sobre todo, de libertad”.

El periodista Emilio Palacio está en Ecuador tras más de 10 años en exilio en Miami, Estados Unidos. Palacios se desempeñaba como editor de opinión de diario El Universo.

En el 2012 fue condenado por la justicia ecuatoriana al pago de $ 40 millones a Rafael Correa, que los demandó por el artículo ‘No a las mentiras’, sobre el 30 de septiembre de 2010, ‘30 S’.

