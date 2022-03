Pedían $5 por foto de un bebé y $10 por grabar video en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel

La Fiscalía General del Estado encabeza una investigación con el objetivo descubrir una red de corrupción que operaba en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, ubicada en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Ya se ejercieron las primeras desvinculaciones y se han detallado los cobros indebidos.

Rosa Vera, del Comité de Usuarios de la Maternidad, recorrió ayer las áreas de Emergencia y Hospitalización de esa casa de salud. Desde allí reveló que en agosto del año pasado dieron a conocer las irregularidades. Acudieron a la Defensoría del Pueblo para denunciar la venta de información sobre el estado de salud de las pacientes.

Los familiares esperaban en los exteriores del hospital y pedían al personal información de las pacientes ya que no podrían ingresar para verlas. Algunos camilleros y guardias les pedían cinco dólares por la foto de un recién nacido y 10 dólares por grabar un video del bebé. Vera lamentó que en ese entonces no se haya hecho nada al respecto.

Este caso fue dado a conocer recientemente por el reportero Paúl Tutivén. Sobre dichos cobros indebidos, el 22 de marzo informó que al acudir a esa casa de salud observó nuevo personal de vigilancia en la puerta que fue designado antes de la llegada de la Ministra de Salud, Ximena Garzón. La propia funcionaria dijo que los primeros filtros de esa supuesta red de corrupción son los guardias.

En su visita al sanatorio, Garzón refirió que tuvo conocimiento que allí se cobraba hasta 160 dólares para asignar camas o aprobar el ingreso de pacientes en estado de gestación. Ello fue denunciado en la Fiscalía.

La funcionaria también constató que el hospital contaba con menos del 50 % de medicamentos y que en los exteriores de la casa de salud se ofertaban informalmente fármacos, servicios ligados a los que brinda la entidad hospitalaria, entre otros.

En la @HMatildeHidalgo , de Guayaquil, aproveché para conversar con futuras madres🤰🏻sobre la atención y el trato que han recibido del personal 🥼. Me solidarizo como mamá y vigilaré como Ministra que los actos de corrupción no se repitan 🛑. pic.twitter.com/guGrCo14Id

Mientras Garzón recorría el hospital junto con el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena Marriot, y personal del Municipio de Guayaquil, la Policía Metropolitana retiró a los vendedores informales y clausuraron locales que presuntamente eran parte de la red de corrupción que negociaba los cupos de atención.

“Desde el Gobierno Nacional tenemos cero tolerancia a la corrupción. No nos ha temblado la mano para cambiar autoridades cuando hemos visto que no han tomado las decisiones adecuadas y a tiempo para dar una buena atención a nuestros usuarios. Esta no será la excepción (…). No vamos a permitir que se siga extorsionando a nuestros pacientes”

— Ministra de Salud, Ximena Garzón, tras su recorrido a la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel