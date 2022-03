Manabí: Lanzan en una funda a un perro para que no pueda escaparse y seguir a sus dueños Manabí: Lanzan en una funda a un perro para que no pueda escaparse y seguir a sus dueños (Twitter: Teresa Alava)

¿Cuánta maldad puede caber dentro de un ser humano? Sus costillas marcaban su piel y lastimado sus patitas por intentar salir de una funda de plástico, fue encontrado un perrito en una calle. Lo que presume el rescatista es que, el animal fue lanzado dentro de un saco para que no pueda escapar y seguir a sus dueños.

Un grupo de mujeres que se encontraban en la zona se percataron de la situación e inmediatamente se acercaron a ver lo que sucedía. Un desgarrador momento en el que el perro intenta salir de la funda donde lo metieron, lastimando sus patas para poder respirar y sobrevivir. Esto sucedió en Zapallo, Manabí.

“Bajando por la crespa antes de Zapallo, (Manabí) encontramos a este pequeño ángel, donde claramente se puede evidenciar que lo metieron en un saco y lo abandonaron en medio de la nada, al parecer al intentar salir de ahí se lastimó sus patitas…”, contó Teresa Alava en su cuenta en Twitter @teresaalavaa.

“Al ver esta situación decidimos parar con mis amigas he intentar ayudar, acto siguiente, otro vehículo paró y el chico se conmovió y también nos ayudó, obviamente no podíamos dejarlo ahí y así, pero no teníamos donde refugiarlo”, agregó la usuaria contando lo sucedido.

Teresa dijo que no tenían un lugar donde refugiarlo pero tras tantas llamadas lograron conseguir un hogar temporal para el perrito que desconocen su nombre.

Buscan hogar para el perrito

Las chicas indicaron que el perrito está a salvo con comida, agua y un techo pero necesita una familia. “Pueden comunicarse a este número en caso que alguien desee a este bello angelito en su vida 0983369000″, escribió.