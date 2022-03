¿Qué hace la reina del Only Fans, Mafer Vargas en Turquía? ¿Participará en el Poder del Amor?

La Reina del Only Fans se fue a Turquía sin razón ni motivos. Rumores indican que participará en la segunda temporada del reality “El Poder del Amor”, pero en una entrevista antes de salir del país, Mafer Vargas, explicó todas las razones.

En su cuenta de Instagram, Vargas compartió varias imágenes y videos desde el desde el Aeropuerto Internacional de Guayaquil y luego ya se la ve en la capital turca, Estambul y también en Emiratos Árabes Unidos.

Cubierta con un abrigo y gafas por el frío de Europa, la modelo escribió: “Vuélvete ese tipo de mujer que sabe lo que quiere”.

¿Participará en el Poder del Amor?

A la modelo no le gusta dar explicaciones de su vida, pero al programa de farándula “De Boca en Boca” brindó unas palabras.

Vargas aseguró que ella misma se costeó el pasaje y que no necesita de nadie paras que le paguen sus gastos. Además, aclaró que no participará en ningún reality como El Poder del Amor, pero tampoco ofreció detalles de su viaje.

“Hay muchas atacadas que porque creen que voy a Dubai me han comprado el pasaje, (o voy) a algún reality. No es así, yo no soy ninguna payasa para estar exponiendo mi vida”, dijo en referencia a los rumores.