Grave denuncia en contra de trabajadora de Metro: estudiante acusa que se burló de su peso

Una grave denuncia comenzó a viralizarse a través de redes sociales, en contra de una trabajadora de Metro, específicamente en la estación Lo Prado. La mujer habría lanzado discriminatorios dichos a una estudiante de enseñanza media.

La hermana de la menor relató que la mañana del miércoles acompañó a la joven a tomar el Metro, pero como no cuenta con pase escolar (TNE), pidió a los funcionarios que estaban en el lugar, que la dejaran ingresar con un certificado de alumna regular.

“Me acerqué a esta señora en Metro Lo Prado Línea 5 el día de hoy 16 de marzo alrededor de las 08:00 am a conversar de buena fe, pidiéndole por favor si podría dejar a mi hermana estudiante pasar con certificado de alumno regular, ya que no cuenta con su pase aún. No todos los días podemos pagar su pasaje de adulto y el pase está agendado para abril”, indicó en su cuenta de Facebook.

Dichos en contra de su peso

“Todos los días tiene que pedir que la dejen pasar, todos los días es un problema pero hoy se pasaron. La señora le dijo que mejor dejara de comer, que con lo gorda que estaba mejor pague su pasaje”, señala el texto que la joven subió a redes.

La mujer afirma que la trabajadora de Metro “me dice que mi hermana con lo gorda que está debiera pagar el pasaje y no comer tanto, además de gritarnos que no nos va a dejar pasar mientras nos grababa”, agregó.

“Me dio impotencia que dijera que dejará de comer para pagar su pasaje, mi hermana tiene problemas desde muy niña con su peso y siempre mujeres son las que se burlan de ella”, puntualizó.

La explicación de Metro

“La inclusión y el respeto a la dignidad de las personas son valores intransables y rechazamos cualquier tipo de discriminación”, respondió el Metro en su cuenta de Twitter.

“Por eso, sobre el caso denunciado en estación Lo Prado, estamos haciendo la investigación para definir las acciones que correspondan”, agregaron.