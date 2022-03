Presidente Lasso sobre ajuste salarial a docentes: “La Asamblea Nacional propone estos absurdos”

El presidente Guillermo Lasso expresó su postura sobre la decisión de la Asamblea Nacional en acoger las recomendaciones de la Comisión de Educación sobre la ratificación de las disposiciones relativas al aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación.

La madrugada de ayer, con 113 votos a favor, el Legislativo ratificó la nueva escala salarial de los docentes a partir de la categoría G, con un sueldo base de USD 986 hasta USD 2.034 para los maestros de la categoría A.

Durante su programa de entrevistas, que se realiza cada martes, Lasso aseguró que se reunirá con los maestros.

En esa línea, el primer Mandatario señaló que el déficit presupuestario para 2022 llegaría a 7.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) y con ello es “imposible” pensar en un alza salarial a los maestros.

Explicó entonces que el déficit para este año es de 2.3% del PIB. Si a eso se incluye el aumento salarial para los profesores, que es del 4%, el déficit llegaría 6.3%. “El aumento salarial que pretende la Asamblea implica un incremento del gasto, sin financiamiento”, dijo.

Agregó que con la pretendida derogatoria de la reforma tributaria del año pasado se perderían ingresos de alrededor del 1% del PIB, agregó.

Mencionó entonces que si déficit presupuestario para 2022 llegara a 7.3% “no sería manejable”.

La Asamblea Nacional propone estos absurdos (...) la deuda pública del Ecuador hoy, no es sino la suma de los déficit fiscales de los últimos 15 años, de los gobiernos irresponsables como el de (Rafael) Correa y el de (Lenín) Moreno que no tomaron en su momento las debidas decisiones. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional

— Presidente Guillermo Lasso, en su programa semanal