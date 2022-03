Increíble: Se están formando agujeros enormes en el fondo marino del Ártico

No cabe duda de que la naturaleza no deja de sorprendernos.

Conforme la humanidad tiene más acceso tecnológico para estudiar al planeta, también se realizan nuevos hallazgos.

De esta forma, científicos documentaron por primera ocasión cómo el deshielo del permafrost, que se encuentra bajo el agua en el borde del océano Atlántico, está afectando al fondo marino.

Son varios los estudios revisados por expertos que demuestran que el deshielo del permafrost crea terrenos inestables, los cuales afectan de manera negativa a importantes estructuras de la región, como carreteras, vías de tren, edificios y aeropuertos.

Lo cierto es que la reparación de estas infraestructuras tiene precios elevados y se prevé que los impactos y los costos sigan incrementándose.

Ahora, con el uso de tecnología avanzada de cartografía submarina, los investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey (MBARI) y sus colabores hallaron que se producen cambios drásticos en el fondo marino, como consecuencia del permafrost.

Se forman agujeros profundos en el Ártico

En ciertas zonas se han formado profundos agujeros, algunos más grandes que una manzana de edificios de seis pisos.

Mientras que en otras zonas se han levantado del marino unas colinas de hielo que se conocen como “pingos”.

Estos descubrimientos se encuentran documentados en “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

“Sabemos que se están produciendo grandes cambios en el paisaje del Ártico, pero esta es la primera vez que hemos podido utilizar la tecnología para ver que los cambios también se están produciendo en alta mar”, dijo en un comunicado Charlie Paull, geólogo del MBARI y uno de los autores principales del estudio.

Por los cambios climáticos

La degradación del permafrost terrestre del Ártico se atribuye en parte al aumento de la temperatura media anual, que es derivada del cambio climático provocado por el hombre, pero las modificaciones que el equipo de especialistas documentó en el fondo marino asociados al permafrost submarino se derivan de cambios climáticos mucho mas antiguos y lentos relacionados con la salida de la ultima edad de hielo.