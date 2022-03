Dolores Del Carmen Prado: “El 67% del Comité de Liderazgo de la empresa está conformado por mujeres”

Dolores Del Carmen Prado es una ejecutiva originaria de Nicaragua, quien desde enero 2021 se convirtió en la primera CEO de Holcim Ecuador, la empresa cementera líder en el país y parte del Grupo Holcim, líder de la industria a nivel mundial.

Prado tiene más de 35 años de experiencia gerencial y una carrera de más de 22 años en el grupo Holcim. La llena de orgullo saber que es parte de una empresa que le ha dado grandes oportunidades de crecimiento a las mujeres.

En un diálogo importante con el CEO de Metro Ecuador, Hernán Cueva, Prado comparte cuál ha sido su experiencia por la empresa que tiene 100 años de vida institucional en el país. Además, motiva a las mujeres a buscar la superación y vencer los obstáculos.

¿Cómo llegas a convertirte en la CEO de Holcim Ecuador?

— Comencé como Directora Comercial en Holcim Nicaragua, donde me tocó abrir la operación. Por ello, afirmo que ha sido una de las cosas más interesantes que he hecho, porque introduje la marca al mercado nicaragüense y tuve que pelearla hasta establecerla. La verdad es que me siento muy orgullosa.

En el 2021 me uní a Holcim Ecuador desde el Clúster Centroamérica, donde me desempeñaba como CEO de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

Llegaste al Ecuador en un año de retos y muchos desafíos por la pandemia. ¿Cómo enfrentaste ese momento?

— Me encontré con un equipo operativo que estaba en su mayoría teletrabajando. No te voy a negar que fue todo un desafío, pero debo reconocer que somos un excelente equipo y esto se debe a las oportunidades de inclusión y crecimiento que encontramos en Holcim. Como líder de la empresa puedo decir que cuando te encuentras con un equipo comprometido y que siente orgullo de trabajar en la empresa no tienes que insistirle a la gente que trabaje, cada uno lo hace con orgullo. Y en Holcim Ecuador hay gente muy capaz, los ecuatorianos son muy trabajadores y disciplinados.

Ejecutivas. Dolores Del Carmen Prado, CEO Holcim Ecuador junto a la Presidenta del Directorio de Holcim Ecuador, Caterina Costa.

Y, de una u otra manera, Holcim retribuye ese compromiso. Y no solo con beneficios financieros, porque somos una multinacional presente en más de 60 países y con más de 70.000 colaboradores. Al ser una empresa europea, Holcim tiene una filosofía de repartir la riqueza con equidad, por eso los beneficios no solo son financieros, sino integrales. Nos preocupamos porque los colaboradores sean felices. La empresa es inclusiva con las mujeres. De hecho, me siento muy contenta de que la Presidenta del Directorio de Holcim Ecuador sea una mujer, la abogada Caterina Costa. Y el Comité de Liderazgo está conformado por 9 personas, de las cuales seis son mujeres.

Holcim tiene un siglo de vida. ¿Cuáles serían las claves del camino recorrido que han posicionado a la empresa como referente en el campo de la construcción?

— Una de las principales es que somos líder en la generación de oportunidades para la industria de la construcción. Desde la creación de la empresa en 1921 hemos creado productos con altos estándares de calidad e innovación. Además, la generación de valor compartido es la carta de presentación de Holcim; por ello, estos 100 años de trayectoria en el sector de la construcción garantizan la estabilidad de la empresa y reflejan la confianza de nuestros clientes.

Este amplio recorrido se sustenta en la entrega de soluciones de alta calidad a nuestros clientes, a la medida de sus necesidades e innovación constante, que han llevado a Holcim a convertirse en el líder mundial de soluciones innovadoras y sostenibles en la industria de la construcción.

¿Holcim está comprometida con el crecimiento de la economía ecuatoriana pese a cualquiera de los escenarios, políticos o económicos, que hemos atravesado como país?

— Totalmente es así. Como ejemplo, la empresa ha invertido más de 500 millones de dólares en los últimos 10 años, para contar con la tecnología más moderna y segura que le permita operar bajo los más estrictos estándares de calidad y cuidado ambiental en todas sus operaciones.

Con tecnología de punta promovemos la creación de nuevas soluciones para la construcción e impulsamos esta industria en cada rincón del país.

Para Holcim, la premisa es construir bienestar y futuro para el país. En ese sentido, el compromiso más fuerte de la empresa es consolidar la sostenibilidad en cada una de sus planificaciones y soluciones.

Ejecutiva. En febrero 2021 Holcim Ecuador anunció la llegada de Dolores Del Carmen Prado al cargo de CEO.

¿Cuán importante ha sido para la empresa abrirle espacio a las mujeres?

— Holcim es una empresa que rompe estereotipos, dándole a la mujer el puesto que merece dentro del sector laboral de la construcción, promoviendo las mismas oportunidades para sus colaboradores.

Un ejemplo de ello es su último proyecto “Loma Alta”, la nueva planta de agregados en la ciudad de Daule, provincia del Guayas, donde más del 50% de colaboradores son mujeres.

Como lo expliqué antes, en Holcim la mayoría de los representantes del Comité de Liderazgo son mujeres con increíble potencial, que son emprendedoras, madres, buenas hijas y hermanas.

Es de destacar que ustedes son una empresa que cumple con diferentes rankings de empleabilidad y sostenibilidad. ¿Qué nos puedes aportar sobre este tema?

— No podríamos pensar como una empresa emblemática sino contamos planes sostenibles. El mayor reto es que para el 2050 seamos cien por ciento carbono neutro.

Actualmente, la empresa promueve proyectos de construcción más sostenibles que giran alrededor de la reducción de las emisiones, agua, energía y residuos. Promueve la economía circular y la generación de energías limpias.

Hasta la actualidad llevamos más de 115 hectáreas recuperadas en nuestras canteras de materias primas de las plantas de cemento en Guayaquil y Latacunga como parte de nuestros planes de manejo ambiental. Además, se ha concentrado en el desarrollo de nuevos productos que protejan el ambiente como Holcim Agrovial, Holcim Base Vial y Holcim Maestro, que cuentan con la certificación Carbono Neutro. Holcim Fuerte y Holcim Ultra Durable, que tienen 30% menos de emisiones de CO2 y ECOPact, el primer concreto verde en el país.

Recientemente ofrecimos al mercado el producto GacoFlex con su línea Techoprotec, un impermeabilizante premium elastomérico.

Han sido reconocidos como la Mejor Marca Empleadora a nivel nacional. ¿A qué se debe ese mérito?

Holcim Ecuador está en el top 1 como Mejor Marca Empleadora a nivel nacional, asimismo, continúa en el Top 1 en la categoría de industria de la construcción, logrando estar por cuarto año consecutivo en este ranking.

La compañía destaca por su propuesta de valor a favor de sus empleados donde impulsa una apasionante carrera profesional, desarrollando los talentos de sus colaboradores por medio de programas de formación y proyectos, además de ofrecer diversos beneficios por el bienestar integral de cada persona, un excelente ambiente laboral y una cultura orientada al alto desempeño, entre ellos se encuentra la asociación solidarista que ofrece diversos beneficios y acceso al crédito para bienes o formación.

Holcim Ecuador además impulsa el desarrollo juvenil, cuenta con su reconocido programa de pasantías y ahora su nuevo programa de Trainee que busca apoyar el talento joven y brindarles una oportunidad de aprendizaje.

“Destacamos que el 46% de nuestros colaboradores son millennials y el 6% centennials”

¿Cuáles serán los retos futuros para el mercado de la construcción?

Yo veo que en un futuro no muy lejano, dentro de 10 o 15 años, todos los productos serán enfocados a la sostenibilidad. Creceremos con productos verdes en todas las cadenas. Y eso va hacer todo un desafío, pero es la única forma de sostenerse en el mundo.

Holcim continuará apostando y contribuyendo con proyectos y productos de calidad y garantía al país, permaneciendo como el líder en soluciones innovadoras para la industria de la construcción, porque esta empresa centenaria cree en el desarrollo sostenible y construye para las personas y para el planeta.