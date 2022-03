¿Cómo quedaría el ajuste salarial para docentes aprobado por la Asamblea Nacional?

El Pleno de la Asamblea, con 113 votos afirmativos, decidió acoger las recomendaciones de la Comisión de Educación sobre la ratificación de las disposiciones relativas al aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación y la sustitución del articulado relativo al régimen de jubilación especial de los docentes.

¿Cómo quedaría el ajuste?

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), hay diez categorías que dividen a los docentes del sector público según su experiencia, formación y años de servicio. Por ejemplo: los trabajan en instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y municipales.

Las categorías van de la A hasta la J. La primera aglomera a los docentes con 24 años de experiencia que ingresen en la categoría G, a esta pueden ascender los docentes que cumplan con ciertos requisito, cursos y formaciones, contar con una maestría, una “evaluación excelente” y entre otros aspectos.

La segunda será la base para el cálculo del sueldo básico de las siguientes categorías. Es la de ingreso a la carrera educativa pública cuando el título sea de bachiller. Se otorga un plazo máximo de seis años para obtener el título de profesor o licenciado en ciencias de la educación, caso contrario se revocará su nombramiento provisional.

Alza por categoría

La decisión ratificó que los docentes tendrán una nueva escala salarial a partir de la categoría G, con una remuneración básica unificada de USD 986 (actualmente USD 817) hasta los USD 2.034 (actualmente 1.676) para los maestros de la categoría A. Dependiendo de la categoría

A los docentes con contrato y nombramiento provisional les corresponde USD 817 si cuentan con titulación.

Categoría A: 2.034

2.034 Categoría B: 1.760

1.760 Categoría C: 1.676

1.676 Categoría D: 1.412

1.412 Categoría E: 1.212

1.212 Categoría F: 1.086

1.086 Categoría G: 986

986 Categoría H: 817

817 Categoría I: 817

817 Categoría J: 817

¿Cuál es el siguiente paso?

Hay otros pasos que deben cumplirse para que entre en vigencia el ajuste salarial a docentes. Tras esta decisión de ayer domingo, el instrumento legal será enviado al Ejecutivo para las observaciones. Luego a la Corte Constitucional.

Contexto

El ajuste ya constaba en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada en 2021. Sin embargo, no se había aplicado debido a una suspensión porque la Corte Constitucional observó que la Asamblea no determinó los mecanismos para cumplir los beneficios. Por tanto, dispuso que subsanara este problema.

Por tanto, y después de varios meses, la Comisión de Educación de la Asamblea encontró las alternativas para cumplir con el pedido de la Corte Constitucional: Los ingresos del Estado por la venta del petróleo y los que provienen de la reforma tributaria.

Debate

Los legisladores Diego Esparza, Zolanda Plúas, Ana María Raffo, Rocío Guanoluisa, Isabel Enrríquez y Ramiro Frías, miembros de la Comisión de Educación, recalcaron que la Asamblea ha cumplido lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional.

Explicaron que en el informe se proponen categorías escalafonarias que permitirán a los docentes un mejor desarrollo profesional, conduciendo al mejoramiento de sus conocimientos, habilidades, competencias y capacidades.

La segunda vicepresidenta del Legislativo, Yeseña Guamaní señaló que es obligación de los asambleístas defender los derechos de los mandantes y buscar la paz social. Hizo un llamado a continuar el diálogo conjunto entre el Ejecutivo y los gremios de maestros para encontrar soluciones. “Es injusto que nuestros docentes estén impagos”, exclamó.

Nathalie Arias enfatizó que “no se puede financiar egresos permanentes con ingresos no permanentes, además, no se pueden tramitar leyes que no contemplen un adecuado análisis financiero, es absurdo que se quiera utilizar los recursos circunstanciales del precio de petróleo para financiar esta ley”.