Tropas de Rusia asesinan a un periodista estadounidense cerca de Kiev; trabajó en el ‘NYT’

Fuerzas rusas habrían matado al periodista estadounidense Brent Renaud en un ataque en Irpin, a las afueras de Kiev, según informó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, y recoge la prensa ucraniana.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, afirmó Nebitov a través de una publicación en Facebook.

Aunque el funcionario aseguró que el comunicador pertenecía al Times, el medio salió a desmentir la información y dijo que trabajó en el medio, como lo indica una credencial vieja que portaba, aunque desde hace algunos años no colabora con ellos.

“Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico ‘The New York Times’ ha muerto tiroteado en Irpin. Otro periodista resultó herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”, apuntó Nebitov.

En la publicación aparece una fotografía de la identificación de Renaud de The New York Times y otra de su pasaporte que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense, pero el medio ha matizado después que el periodista no estaba cubriendo el conflicto para ellos, y llevaba siete años sin colaborar.

El periódico neoyorquino trasladó el pésame a sus familiares. “Estamos muy apenados por la noticia de la muerte de Brent Renaud”, publicó en Twitter el subdirector del ‘NYT’, Cliff Levy.

Levy explicó que Renaud trabajó durante muchos años como cámara y fotógrafo para el diario, pero que no lo hacía desde 2015 y en estos momentos no estaba en nómina del periódico. “Se ha informado de que trabajaba para el ‘Times’ porque llevaba un carné de prensa que fue emitida hace muchos años para un trabajo”, dijo Levy.