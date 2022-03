Guayaquil, en el top 50 de las ciudades más peligrosas del mundo

México es la nación con más ciudades dentro del ranking de las más inseguras del mundo. El país azteca cuenta con 18 localidades dentro del top 50 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C

No obstante, también se incluyeron urbes de Brasil, Estados Unidos, Honduras, Colombia y Ecuador. En el caso de nuestro país la única urbe es Guayaquil ocupando la casilla 50.

Ciudades más peligrosas del mundo

Los sorprendente de la lista es que 8 de las 10 ciudades más peligrosas son mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Puerto Rico, Haití, Jamaica y Ecuador son los únicos países con una sola localidad en el top.

El reporte también deja ver que México es el pináculo de violencia homicida urbana. En las 14 ediciones de este ranking, en 8 han sobresalido urbes mexicanas.

Detalles del ranking

En comparación con el 2020, han salido ciudades como Rio Branco, Maceio, Minatitlán, Victoria, Barquisimeto, Caracas, Cumaná, Guayana, Maturín y Valencia.

En esta ocasión no se incluyeron poblados venezolanos debido a que no existen valores para medir la violencia; no quiere decir que haya disminuido el impacto.

Guayaquil

La urbe porteña vive una ola de violencia en los últimos meses. El presidente Guillermo Lasso indicó que la presencia del narcotráfico ah levantado el índice criminal .

“El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana, penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años”, dijo el mandatario en una entrevista.