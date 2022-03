“Ya no pude más”: La carta que dejó el hombre que asesinó a su hija, cuñada y suegros en Carchi

Aunque estaba bajo el poder de agentes policiales, ya se ha viralizado en redes la carta que dejó el hombre que asesinó a su hija de ocho años, a su cuñada y suegros; su expareja quedó herida en el hospital. Este atroz hecho que ha causado indignación ocurrió en la comunidad de Calpaz, del cantón Montúfar, en Carchi.

El sujeto tenía otra hija de un año ocho meses y fue la única sobreviviente. Que, además, presenció la muerte de sus familiares.

La carta fue hallada dentro de la vivienda donde se produjo el crimen. El hombre que lo cometió tiene 24 años, su hija tenía 8 años de edad, su cuñada 17 y sus suegros 42 y 44. Para acabar con la vida de sus familiares utilizó un arma de fuego y un machete.

En la carta, escrita a mano en una hoja de papel, reveló los supuestos motivos que lo llevaron a asesinar a su familia y dejar a su exconviviente herida en su ojo y hombro.

El hombre se refirió a los problemas sentimentales que supuestamente tenía con su expareja, con quien mantuvo una relación de diez años. Sin embargo, hace tres meses comenzaron el proceso de separación, según Richard Karolys, comandante de la subzona de Policía de Carchi.

Incluso, tras el crimen se dio a conocer que la mujer denunció amenazas que habría recibido por parte de su exconviviente a causa de querer terminar la relación.

Y agregó:

“Mamá le pido rece por mí y mis hijos. Quería bautizar a mi Isabelita y no se pudo. Démela bautizando por favor mamita y no quiero que llore por mí, solo rece. Que mi Dios me perdone, yo no quise sufrir más. Yo estaba acabado, ya no dormía pensando en mi mujer y mis hijos, no comía; usted sufría viéndome así”.

— Carta del hombre que asesinó a cuatro familiares