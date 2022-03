Hombre que asesinó a su familia en el Carchi tenía prohibición de acercarse a las víctimas desde hace tres meses

El hombre que asesinó a cuatro integrantes de su familia en el Carchi, a su hija de ocho años, a su cuñada y suegros; y dejó herida a su expareja, fue identificado como Danilo Ch., quien huyó del lugar.

La tarde del miércoles 9 de marzo, el ECU 9-1-1 recibió la alerta del asesinato de tres adultos y una niña de 8 años. En el suceso, su expareja quedó gravemente herida y fue trasladada hasta una casa de salud.

Según los nuevos datos sobre este caso, en diciembre de 2021 su expareja había solicitado medidas de protección, luego de que Fiscalía recibió la denuncia de la mujer que habría sido víctima de violencia psicológica por parte de Danilo Ch., con el que tenía dos hijas (una de ellas, de ocho meses, quien presenció el suceso).

ECU 911 atiende la llamada de auxilio en el Carchi (Cortesía)

Es así que el 28 de diciembre de 2021, el juez Wilson Quelal Onofre emitió las medidas de protección dispuestas en el artículo 558, numerales 2, 3, 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de realizar actos de persecución o de intimidación, la extensión de una boleta de auxilio a favor de ella y de su núcleo familiar, y el acompañamiento de personal de la Policía Nacional.

Un día después, se notificó al sospechoso para que rinda versión libre, voluntaria y sin juramento. Él acudió a Fiscalía acompañado de un defensor público y se acogió al derecho constitucional al silencio.

¿Qué sucedió?

El suceso ha causado indignación en la comunidad de Calpaz, del cantón Montúfar, en Carchi. Hasta lo que se conoce, Danilo Ch. utilizó un arma de fuego y un machete para acabar con la vida de sus familiares.

El presunto victimario habría reconocido sus intenciones a través de una carta en la que expresaba los motivos de su accionar.

“Mamá le pido rece por mí y mis hijos. Quería bautizar a mi Isabelita y no se pudo. Démela bautizando por favor mamita y no quiero que llore por mí, solo rece. Que mi Dios me perdone, yo no quise sufrir más. Yo estaba acabado, ya no dormía pensando en mi mujer y mis hijos, no comía; usted sufría viéndome así”.

— Carta del hombre que asesinó a cuatro familiares