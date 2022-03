Los asambleístas ausentes que terminaron por salvar a Guadalupe Llori

La asambleísta de Unes, Mariuxi Sánchez, y de PSC, Javier Ortiz, jugaron en contra al momento que el pleno vote por la moción para la integración de una comisión que evalúe al Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La moción llamada por las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y los parte de Pachakutik no lograron alanzara los 70 votos necesarios. Debido a ello, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, se “salvó” de ser valorada por su ejercicio.

Por la moción presentada por el asambleísta @FaustoJarrinT existen: 69 votos afirmativos, 30 negativos y 34 abstenciones. No se aprueba. pic.twitter.com/1PFDK0QlEo — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 9, 2022

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, previo a la sesión, se refirió al informe sobre las solicitudes de amnistías, preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que será abordado en la sesión de la tarde por el Parlamento.

“Como Presidenta de la Asamblea Nacional, he puesto en el orden del día de la sesión del Pleno de la tarde, un tema muy importante como son las amnistías, que tienen dos propósitos principales, uno de ellos, devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, defensores de los derechos de nuestra Pachamama y del agua; y a la vez, devolver tranquilidad a las familias de las personas criminalizadas y encarceladas”, enfatizó la Titular del Legislativo.

Guadalupe Llori

También se refirió a los hechos ocurridos durante la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero. Tras reiterar que se intentó desestabilizar al primer poder del Estado, enfatizó que “jamás me he aferrado a un cargo político, ni he huido a Miami o a Bélgica, me quedé en Ecuador esperando a que me priven de mi libertad injustamente, cuando fui Prefecta; demostrando que el cargo no me importaba, sino la verdad; como presidenta de la Asamblea haré respetar la institucionalidad de la primera Función del Estado”, dijo Guadalupe Llori.

Festejo de la Bancada afines al Gobierno

Asamblea Nacional

Juan Flores, parte de la Acuerdo Nacional, indicó que la “nueva mayoría” se quedó con los crespos hechos y que esta votación – se ejecutó la tarde de este miércoles 09 de marzo- demostró que no se cumplirán caprichos de unos cuantos.

Por su parte, Rafael Lucero (jefe de Pachakutik) comentó que existirá respecto por la democracia y la institucional del proceso llevado a cabo.