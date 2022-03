En el mes de la mujer, la Embajada de los Estados Unidos abre la convocatoria para aplicar al programa “Brindando Oportunidades para el Ascenso Económico de las Mujeres” (POWER, por sus siglas en inglés).

El objetivo es capacitar a 50 mujeres estudiantes universitarias que estudian programas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) en universidades públicas y escuelas técnicas.

Embajada de EE.UU. abre convocatoria para programa de Oportunidades para mujeres (Morsa Images/Getty Images)

La convocatoria estará abierta hasta el 22 de marzo. Este programa brindará todas las herramientas necesarias para que más mujeres de las áreas de ciencia, matemáticas e ingeniería puedan competir en el mercado laboral.

¿Cómo funciona?

La capacitación se realizará por medio de seminarios en línea de ocho semanas y ayudará a las participantes con herramientas para comercializar mejor los productos y servicios de su autoría, lo que al mismo tiempo impulsará la innovación en la economía ecuatoriana.

Embajada de EE.UU. abre convocatoria para programa de Oportunidades para mujeres (Westend61/Getty Images/Westend61)

Fernanda Perugachi, una joven líder indígena de Imbabura que lucha contra la violencia de género, participó en el programa Study of the U.S. Institutes (SUSI), un programa del Departamento de Estado enfocado en mujeres indígenas y afrodescendientes que demuestran liderazgo y han colaborado en proyectos sociales.

Inspirada por sus raíces, Fernanda, lideró la producción de un video audiovisual como parte de una campaña de prevención y concientización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Embajada de EE.UU. abre convocatoria para programa de Oportunidades para mujeres (Hinterhaus Productions/Getty Images)

Jodie Padilla Lozano es otro ejemplo de los lazos que unen a los pueblos de los Estados Unidos y el Ecuador en el empoderamiento femenino. Padilla es la sobrina bisnieta de Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer en el Ecuador en ejercer el voto, y es parte de Inspira Ecuador, la red de ex becarios de programas apoyados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Además, Jodie participó en el programa de innovación y emprendimientos digitales del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), donde aprendió herramientas para fortalecer su iniciativa #TeamMatilde, una campaña de concientización sobre el legado de Matilde Hidalgo de Procel.

Embajada de EE.UU. abre convocatoria para programa de Oportunidades para mujeres (Maskot/Getty Images)

Dentro de los programas para el fortalecimiento económico femenino está la Iniciativa 2X, de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) que busca movilizar capital privado para empoderar a las mujeres.

Por medio de esta iniciativa, DFC ha catalizado más de USD 7,000 millones de inversión en proyectos propiedad de mujeres, dirigidos por mujeres, o que brindan un producto o servicio que empodera a las mujeres, y además está trabajando para catalizar USD 12,000 millones adicionales para 2025. DFC también aplica, a cada proyecto que considere, un enfoque centrado en las mujeres para ayudar a garantizar que ellas se beneficien.

Si eres estudiante de una de las áreas de STEM, estás cursando los últimos años de la universidad o recién egresaste, y te interesa este programa, inscríbete aquí