Guadalupe Llori se pronuncia ante crisis en Asamblea Nacional

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, previo a la sesión plenaria convocada para este miércoles, se refirió a los temas que se tratarán en esta convocatoria.

Llori habló en primer lugar sobre las solicitudes de amnistías, preparadas por la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

“Como Presidenta de la Asamblea Nacional, he puesto en el orden del día de la sesión del Pleno de la tarde, un tema muy importante como son las amnistías, que tienen dos propósitos principales, uno de ellos, devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, defensores de los derechos de nuestra Pachamama y del agua; y a la vez, devolver tranquilidad a las familias de las personas criminalizadas y encarceladas”, enfatizó la Titular del Legislativo.

En cuanto a los hechos ocurridos durante la sesión del Pleno del pasado 24 de febrero, reiteró que se intentó desestabilizar al primer poder del Estado.

Dijo además, “jamás me he aferrado a un cargo político, ni he huido a Miami o a Bélgica, me quedé en Ecuador esperando a que me priven de mi libertad injustamente, cuando fui Prefecta; demostrando que el cargo no me importaba, sino la verdad; como presidenta de la Asamblea haré respetar la institucionalidad de la primera Función del Estado”, dijo Guadalupe Llori.